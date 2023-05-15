8 yaşındaki Ahmet kanalda boğuldu

Aksaray'da sulama kanalına düşen Ahmet Tuğra Lal (8) hayatını kaybetti.
Olay, dün Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Naci Abay İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Ahmet Tuğra Lal, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının kenarında oynarken dengesini kaybedip düştü.
Akıntıya kapılan Ahmet, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılıp, sudan çıkartıldı. İhbarla çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
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