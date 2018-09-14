Diyarbakır'da 8 yaşındaki bir çocuğun şarbon yüzünden hayatını kaybettiği iddia edildi

14.09.2018 - 17:39 | Güncelleme: DHA

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne mide ve bağırsak kanaması ile getirilen 8 yaşındaki E.T.'nin bağırsak şarbonundan hayatını kaybettiği iddia edildi. Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Şerif Demir, çocuğun yapılan kan ve gaita tetkiklerinde bağırsak şarbonuna bağlı olarak hayatını kaybettiğinin ortaya çıktığını iddia etti

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Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne mide ve bağırsak kanaması ile getirilen E.T.'nin (8) bağırsak şarbonundan hayatını kaybettiği iddia edildi. Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Şerif Demir, çocuğun yapılan kan ve gaita tetkiklerinde bağırsak şarbonuna bağlı olarak hayatını kaybettiğinin ortaya çıktığını iddia etti.

DHA'nın haberine göre; Bitlis'in Hizan ilçesinden 28 Ağustos'ta Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne mide ve bağırsak kanaması ile getirilen E.T., ameliyata alındı ve bir gün sonra yaşamını yitirdi. Ölüm nedeniyle ile ilgili yapılan kan ve gaita tetkiklerinde çocuğun bağırsak şarbonuna bağlı olarak yaşamını yitirdiği ortaya çıkarken, üniversitenin tetkikleri daha ileri bir laboratuvarda incelenmesi için ilgili birimlere teslim ettiği öğrenildi. 

ŞARBON PANİĞİ!

KAN VE GAİTA TETKİLERİNE GÖRE...

Diyarbakır'da bugün şarbon hastalığına dikkat çekmek için Tabip Odası, Veteriner Hekimler Odası, Diş Hekimleri Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şubesi tarafından düzenlenen ortak basın toplantısında, Diyarbakır'da tedavi gören 8 yaşındaki bir çocuğun şarbon nedeniyle öldüğü açıklandı. Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Şerif Demir, Bitlis'ten Diyarbakır'a getirilen bağırsak ve mide kanaması olan bir çocuğun Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hemen ameliyeta alındığını söyledi. Ameliyattan sonra söz konusu çocuğun yaşamını yitirdiğini belirten Demir, "Laboratuvarda yapılan kan ve gaita tetkiklerinde çocuğun bağırsak şarbonuna bağlı yaşamını yitirdiği ortaya çıktı" dedi. 

Tabip Odası Başkanı Demir, endişeli olduklarını ve daha fazla ölümlerin yaşanmaması için yetkilileri önlem almaya çağırırken, Dicle Üniversitesi Hastanesi ise şu ana kadar konu ile ilgili bir açıklama yapmadı.

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