        Meltem Cumbul, 8 yıl sonra vazgeçti

        Meltem Cumbul, 8 yıl sonra vazgeçti

        Meltem Cumbul, 2018'de Facebook üzerinden kendisine hakaret eden Kemal U. aleyhine açtığı 30 bin liralık manevi tazminat davasından feragat etti

        Habertürk
        Giriş: 21.02.2026 - 09:29 Güncelleme: 21.02.2026 - 09:58
        8 yıl sonra vazgeçti
        Meltem Cumbul, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Kemal U. aleyhine açtığı manevi tazminat davasından feragat etti.

        2018'de sosyal medya platformu Facebook üzerinden yapılan bir yorumla başlayan hukuki süreçte, Kemal U. daha önce hakaret suçundan ceza almıştı. Meltem Cumbul, ceza davasının ardından açtığı 30 bin liralık manevi tazminat davasından, mahkemeye sunduğu dilekçeyle kendi isteğiyle vazgeçtiğini bildirdi.

