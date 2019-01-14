Yerli e-ticaret platformlarından biri olan Modanisa.com, Dubai merkezli Wamda Capital ve yatırım bankası Goldman Sachs’tan oluşan uluslararası konsorsiyumdan yatırım almak için anlaşma imzaladı. Şirket azınlık hissesinin Wamda Capital ve Goldman Sachs’a satışı için Rekabet Kurumu’na başvuruda bulunduğunu duyurdu.
ÇOĞUNLUK HİSSESİ TÜRK ORTAKLARDA KALACAK
Anlaşmaya göre, şirketin çoğunluk hissesi ve yönetimdeki söz hakkı Türk ortaklarda kalacak.
Yeni yatırımla ihracata odaklanacaklarını belirten Modanisa Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Türe, "Bir yandan e-ticaret ve lojistik altyapımızı güçlendirirken diğer yandan Türkiye’den daha fazla üretici ve markayı dünya ile buluşturma imkanına kavuşacağız" dedi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre İstanbul’u muhafazakar giyimin önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefleyen Modanisa.com, Avrupa ve Ortadoğu’da kuracağı lojistik merkezleri ile Türkiye’den gönderdiği ürünlerini en fazla 3 günde tüm dünyaya ulaştırmayı planlıyor. 2018 yılı itibariyle toplam cirosu içindeki ihracat oranını yüzde 80'lere çıkaran Modanisa.com'un yılda toplam 70 bin çeşit ürünü satışa sunduğu belirtildi.
650 TASARIMCIYI 130 ÜLKE İLE BULUŞTURUYOR
2011'de faaliyete geçen Modanisa.com, bu anlaşma ile kuruluşunun üzerinden geçen 8 yılda üçüncü faz yatırımını almış oldu. 2018 sonu itibariyle 150 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilen, çoğu Türkiye’den 650’den fazla tasarımcı, üretici ve markayı 130 ülkeden tüketicilere ulaştıran şirkete ilk yatırımı 2013 yılında Aslanoba Capital yapmıştı. İkinci faz yatırım da Suudi fon şirketi STC Ventures ve Dubai merkezli Wamda Capital’den geldi.
YATIRIM KARARINDA TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ ETKİLİ OLDU
Modanisa.com'a yatırım yapan konsorsiyumun üyesi ve Wamda Capital yönetici ortaklarından Khaled Talhouni, dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer alan Türkiye’nin ekonomik potansiyelinin yatırım kararını almada etkili olduğunu söyledi.
Talhouni, "Goldman Sachs ile birlikte bu yatırım kararını verdiğimiz için çok mutluyuz. Biz Modanisa’nın işine ilk yatırımı yapan ortaklardan biriyiz. Bu yatırım, Modanisa’nın işini büyütmeye devam ederek modest giyim konusunda dünyanın bir numaralı ismi olma hedefi için bir destektir" diye konuştu.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.