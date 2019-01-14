Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Hayalet' olarak ünlenen ve 8 yıldır aranan hacker Ceyhun T.'nin Esenyurt'ta bir rezidansta gizlendiğini tespit etti.

ÜNLÜ SPOR EĞİTMENİNİN KİMLİĞİNİ ÇALMIŞ

Survivor yarışmacısı spor eğitmeni İhsan Tarkan'ın, 2010 yılında Etiler'deki bir spor salonunda cüzdanını çalan hacker Ceyhun T.'nin, Tarkan'ın ehliyetine kendi fotoğrafını yapıştırarak ev kiraladığı tespit edildi. Siber polisi, Ceyhun T.'nin gizlendiği eve operasyon düzenledi. Polisi karşısında görünce şoke olan Ceyhun T. gözaltına alındı.

117 SUÇTAN 8 YILDIR ARANIYORDU

Ceyhun T.'nin 8 yıldır 22 ilde 117 suçtan arandığı tespit edildi. Hakkında kesinleşmiş 5 yıl 8 ay hapis cezası da bulunan Ceyhun T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İNTERNET SATIŞ SİTELERİ ÜZERİNDEN DOLANDIRMIŞ

Ceyhun T.'nin son dönemlerde, internet üzerinden mal satıyormuş gibi yaparak, müşteri olan vatandaşlardan peşinat adı altında para alarak dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Ceyhun T.'nin, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kartlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle dolandırıcılık, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, mala zarar verme ve görevli memura mukavemet" suçlarına karıştığı öğrenildi.

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