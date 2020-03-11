Kolonya, corona virüsü nedeniyle gündeme gelen başlıklar arasında yer alıyor. Kolonya, etil alkol, su ve limon, çiçek veya tütün esansı gibi hoş koku veren maddelerin karışımından oluşan bir tür parfümdür. Tüm zamanların en yaygın kullanılan tuvalet malzemesi olarak da bilinen kolonya, ilk kez 1709 yılında İtalyan Giovanni Paolo Feminis tarafından Köln’de üretilmiştir. Kolonya ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

80 DERECE KOLONYA NEDİR?

Alkol dereceleri, içerdiği alkol oranına göre belirlenir. Genellikle 70 derece ve 80 derece alkollü kolonyalar kullanılır. Yüzde 80-96'sı etil alkol, kalan kısmı ise su ve esanstan oluşan kolonya, ağzı kapalı ve güneşten uzak kaldığı sürece ortalama beş yıl bozulmamaktadır. Kolonya sürdükten sonra ferahlık hissedilmesinin sebebi, içindeki etil alkolün uçucu olması ve buharlaşırken vücut ısısını da beraberinde götürmesidir.

EVDE KOLONYA NASIL YAPILIR?

Evde kolonya yapmak için 150 ml.lik etil alkol ile 20ml suyu çalkaladıktan sonra, 10 veya 15ml'lik limon esansı ilave ederek karıştırmak yeterlidir. İçine etil alkolden daha ucuz olduğu için metil alkol suyu koyulan kolonyalar, içildiği takdirde görme yetkisinin kaybedilmesine (körlüğe) neden olur. Aşırı tüketimi ölüme neden olmaktadır.