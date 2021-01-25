80 yıldır hizmet veren PTT binasını kapattılar, vatandaş eylem yaptı

İHA

Bursa’nın en eski semtlerinden olan Çekirge semtinde 80 yıldır hizmet veren PTT binası zarar ettiği gerekçesiyle kapatıldı. Yoğun nüfusun bulunduğu ve günün her saati işlek olan PTT binasının kapanmasına tepki gösteren vatandaşlar, binanın önünde pankart açarak açıklama yaptı.

Şehrin en merkezi yerlerinden biri olan Çekirge Mahallesi'nde PTT binasının kapanması üzerine vatandaşlar 6 kilometre uzaklıktaki PTT binasına gitmek durumunda kalıyor. Yaşlı nüfusun yoğun yaşadığı mahallede vatandaşlar PTT binasının tekrar açılmasını istiyor.

Kapanan PTT binası önünde açıklama yapan Çekirge Mahallesi sakinleri, "Bursa’nın en eski mahallelerinden olan Çekirge Mahallemizde bulunan ve 80 yıldır hizmet veren şehrin ilk PTT'si olan Çekirge PTT Binası zarar ettiği gerekçesiyle kapatıldı. Mahallemizde nüfus oldukça fazla. Günün her saati işlek olan PTT binamız kapatıldı. En yakın PTT binası 6 kilometre ötede. Mahallemizde yaşlı nüfus da fazla. Biz 80 yıldır hizmet veren PTT binamızı geri istiyoruz" dediler.