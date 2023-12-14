857 saat sürüyor! İşte dünyanın en uzun filmi: Logistics!

İdeal bir film gösterim süresi var mı? Tipik bir film 90 dakika ile 2 saat arasında sürerken, İsveç'te 2012'de gösterime giren rekor kıran bir proje olan Logistics (Lojistik)'in kaç saat hatta gün sürdüğünü öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız.

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LOGISTICS KONUSU NE?

Logistics, başarılı bir polis dedektifi olan Andrey'in, ülkeye kaçak yollarla giren yasadışı göçmenleri yakalamak için görevliyken yaşadıklarını konu alıyor. Görev adamı olan Andrey'in işleri beklediği gibi gitmiyor ve sınır bölgesinde insan kaçakçılığı yapan örgütün gizemli lideri ile karşılaşıyor. Bu liderin kimliği tamamen gizli tutuluyor ve Andrey, bu örgütün peşine düşerken, düşmanlarının sayısı ve tehlikesi her geçen gün artıyor. Andrey, tüm gücüyle mücadele ederken, ailesi de tehlikeye giriyor ve zorlu bir seçim yapmak zorunda kalıyor.