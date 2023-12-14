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        Haberler Kültür-Sanat 857 saat sürüyor! İşte dünyanın en uzun filmi: Logistics!

        857 saat sürüyor! İşte dünyanın en uzun filmi: Logistics!

        2020 yılında gösterime giren ve gerilim türündeki bir yapım olarak sinemaseverler ile buluşan Logistics adlı film, dünya tarihinin en uzun filmi olarak kabul gördü. 857 saat olan film hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 11:53 Güncelleme: 14.12.2023 - 11:53
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        İdeal bir film gösterim süresi var mı? Tipik bir film 90 dakika ile 2 saat arasında sürerken, İsveç'te 2012'de gösterime giren rekor kıran bir proje olan Logistics (Lojistik)'in kaç saat hatta gün sürdüğünü öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız.

        2

        ŞİMDİYE KADAR YAPILMIŞ EN UZUN FİLM!

        Toplam 35 gün 17 saatlik gösterim süresine sahip olan Logistics (Lojistik) , açık ara şimdiye kadar yapılmış en uzun film.

        3

        LOGISTICS KONUSU NE?

        Logistics, başarılı bir polis dedektifi olan Andrey'in, ülkeye kaçak yollarla giren yasadışı göçmenleri yakalamak için görevliyken yaşadıklarını konu alıyor. Görev adamı olan Andrey'in işleri beklediği gibi gitmiyor ve sınır bölgesinde insan kaçakçılığı yapan örgütün gizemli lideri ile karşılaşıyor. Bu liderin kimliği tamamen gizli tutuluyor ve Andrey, bu örgütün peşine düşerken, düşmanlarının sayısı ve tehlikesi her geçen gün artıyor. Andrey, tüm gücüyle mücadele ederken, ailesi de tehlikeye giriyor ve zorlu bir seçim yapmak zorunda kalıyor.

        4

        LOGISTICS OYUNCULARI

        Logistics filminin kadrosunda şu isimler yer alıyor;

        Oleg Badyu

        Aleksandr Robak,

        Ivan Kolesnikov,

        Aleksey Kozlov

        5

        1 AYINIZI HARCAMANIZA GEREK YOK

        İzleyicilerin dikkatini toplumsal meselelere çeken İsveçli film yapımcıları Erika Magnusson ve Daniel Andersson tarafından tasarlanıp yönetilen deneysel film Logistics, bu sebeple günümüzde de aktüel ve önemli bir değere sahiptir. Film, eleştirmenlerden de olumlu eleştiriler almıştır. Bu filmi izlemek için 1 ayın harcanması zorunlu değil çünkü projenin web sitesinde yolculuğun her günü için bir tane olmak üzere iki dakikalık kısa kliplere ulaşmak mümkün.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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