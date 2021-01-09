Yeni korona virüs tedbirleri kapsamında çalışma saatleri değişen marketlerin kaçta açıldığı merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni korona virüs tedbirlerinin ardından hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması başlatıldı. Vatandaşlar, yeni tedbirlerle birlikte çalışma saatleri değişen marketlerin ve bakkalların hafta sonu açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, 9-10 Ocak hafta sonu yasağında marketler açık mı? Marketler ve bakkallar kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Marketlerin; A101, ŞOK, BİM, Migros çalışma saatleri

9 - 10 OCAK HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karara göre korona virüs salgınının yayılma hızını durdurmak amacıyla hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağında marketlerin açık olup olmadığı araştırılıyor.

Sokağa çıkma yasaklarının detaylarını içeren genelgeye göre market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-­17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

ŞOK hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.