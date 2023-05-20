Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Astroloji 9 Ekim Hangi Burç? 9 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
ABONE OL

9 Ekim hangi burç? 9 Ekim burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Astrolojide 12 burç vardır: Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık. Peki, 9 Ekim hangi burç? 9 Ekim tarihi, burç takvimine göre Terazi burcudur. Ancak yükselen burç hesaplanırken doğum saati ve yeri gibi faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle yükselen burç kişiden kişiye farklılık gösterebilir.

9 Ekim Hangi Burç? 9 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
HABERTURK.COM

Teraziler genellikle bir barış ve uyum yükü peşinde koşarlar. Konuşmada iyidirler ve güçlü iletişim yönleri onların en büyük avantajıdır. 9 Ekim'de doğanların dikkatinden çok az şey kaçar. Keskin gözlemcilerdir. İnsan davranışının ve etkileşiminin tüm yönlerinden etkilenirler. Ayrıca, başkalarındaki zayıflıkları veya başarısızlıkları tespit etme yeteneğine sahiptir. Son derece anlayışlı insanlardır. Ayrıca son derece hassastırlar, yaratıcı fikirleri ve çözümleri başkalarını gücendirmez, aksine ilham verir.

9 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

9 Ekim Terazi burcunda doğanlar çok meraklı insanlardır ve yollarında karşılaştıkları tüm yeni durumlardan etkilenirler. Bu açık fikirlilik zekaları ve enerjileri ile birleştiğinde, genellikle çok popüler olmalarına şaşmamak gerek. Çok yeteneklidirler, ancak kendileri için daha doğru bir seçim olduğundan emin olduklarında bir işte en son durma eğilimindedirler. 9 Ekim Terazi burcunda doğanların, çoğu zaman doğru olan sezgilerini dinlemeleri ve bunlara güvenmeleri hayati önem taşır. Peki, 9 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

  • Terazi burcu insanları, uyumlu, adil ve sevgi dolu kişilikleri ile tanınırlar.
  • Güzel sanatlara ve estetiğe ilgi duyarlar, adaleti ve dengeyi önemserler.
  • Sosyal ilişkilerinde uyum ararlar ve her zaman diğerlerinin görüşlerine saygı gösterirler.
  • Sanata, güzelliğe ve aşka ilgi duyarlar. Aynı zamanda diplomasi, müzakere ve işbirliği konularında da başarılı olabilirler.
  • Olumsuz yönleri ise kararsızlık, güvensizlik ve çatışmalardan kaçma eğilimleri olabilir.
  • Sevdiklerinde nasıl şefkatli, sevecen, duyarlı ve romantik ortaklar olacaklarını bilirler.
  • Bir ilişkide, sorunları çoğunlukla aşırı nezaketten gelebilir.
  • Hem erkekler hem de kadınlar görünüşe ve güzelliğe büyük önem verirler.

9 Ekim Burcu Özellikleri

Karakteri yumuşak, zekası açıktır. Venüs cömertçe onlara sevme, zarafet ve incelik yeteneği verir. Hastalık veya talihsizlik vurduğunda bile. Terazi hayatın nabzını kolayca tutar. Terazi kavgaları, öfkeyi, gerilimi sevmez. 9 Ekim burcu özellikleri yani terazi için konfor, dünyadaki her şeyin üzerindedir. Çoğu zaman şanslıdır. Hoş tavırları, nezaketi, güler yüzlü ve arkadaş canlısı karakteri ile toplumda sevilir. Bunlar mükemmel avukatlar, diplomatlar, tüccarlar, aktörler ve yöneticilerdir. Terazi kadını Zodyak’ın içinde en zarif olanıdır. Adildir ve aşırıya kaçmaz, akıllı, esnek ve meraklıdır. Dezavantajı ise kararsız olması ve insanlara tembellik hissini kolayca vermesidir.

9 Ekim'de Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Astrolojide doğum tarihiniz 24 Eylül ile 23 Ekim arasına denk geliyorsa Terazi burcu insanısınız demektir. İşte, 9 Ekim'de Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

9 Ekim'de doğan bazı yabancı ünlüler ve futbolcular şunlardır:

John Lennon: İngiliz müzisyen, The Beatles grubunun solisti ve şarkı yazarı

Bella Hadid: Amerikalı model

Guillermo del Toro: Meksikalı film yönetmeni, yapımcı ve senarist

Sharon Osbourne: İngiliz televizyon kişiliği ve müzik yöneticisi

Scott Bakula: Amerikalı oyuncu ve yapımcı

Tony Shalhoub: Amerikalı oyuncu

Tyler James Williams: Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

Eddie Guerrero: Amerikalı-Meksikalı profesyonel güreşçi

Gheorghe Hagi: Rumen eski futbolcu ve antrenör

Jackson Martinez: Kolombiyalı futbolcu

Bu listede yer alan kişiler sadece birkaç örnek olup, 9 Ekim'de doğan birçok ünlü ve futbolcu bulunmaktadır.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

10 Ekim Hangi Burç? 10 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 10 Ekim hangi burç?
8 Ekim Hangi Burç? 8 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 8 Ekim hangi burç?
7 Ekim Hangi Burç? 7 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 7 Ekim hangi burç?
6 Ekim Hangi Burç? 6 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 6 Ekim hangi burç?
5 Ekim Hangi Burç? 5 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 5 Ekim hangi burç?
4 Ekim Hangi Burç? 4 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 4 Ekim hangi burç?
3 Ekim Hangi Burç? 3 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 3 Ekim hangi burç?
2 Ekim Hangi Burç? 2 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 2 Ekim hangi burç?
1 Ekim Hangi Burç? 1 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 1 Ekim Hangi Burç?
19 Mayıs 2023 On Numara sonuçları BELLİ OLDU! İşte On Numara sonuç sorgulama ekranı
YAŞAM 19 Mayıs 2023 On Numara sonuçları açıklandı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.