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9 Nisan Antalya Cuma saati: Antalya cuma namazı ne zaman, saat kaçta? Antalya Cuma namazı saati

9 Nisan Antalya Cuma namazı saati gündemde. Antalya'da cuma namazı kılacak olan vatandaşlar Antalya cuma namazı saat kaçta okunuyor? sorusunun cevabını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı her ilin cuma namazı saatini her hafta paylaşıyor. Peki, Antalya Cuma namazı kaçta kılınacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı haftalık namaz vakitlerine göre 9 Nisan Cuma günü Antalya Cuma namazı saati...

9 Nisan Antalya Cuma saati: Antalya cuma namazı ne zaman, saat kaçta? Antalya Cuma namazı saati

Antalya Cuma namazı saati araştırılıyor. Cuma namazı her hafta her ilde farklı saatlerde kılınıyor bu yüzden mübarek cuma günü en çok merak edilen şeylerin başında cuma namazı saati geliyor. Antalya'da cuma namazına gidecek olan vatandaşlar Antalya cuma namazı saatini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitlerini her gün, günlük ve haftalık olarak paylaşıyor. İşte Diyanet İşleri namaz takvimine göre 9 Nisan Diyanet Antalya Cuma namaz saati ve Antalya haftalık namaz vakitleri

9 NİSAN 2021 ANTALYA CUMA NAMAZI SAATİ

9 Nisan 2021 Antalya Cuma namazı saati: 13:04

Antalya İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
09 Nisan 2021 Cuma05:0206:2513:0416:4119:3320:51
10 Nisan 2021 Cumartesi05:0006:2313:0416:4119:3420:52
11 Nisan 2021 Pazar04:5806:2213:0316:4119:3520:53
12 Nisan 2021 Pazartesi04:5706:2113:0316:4219:3620:54
13 Nisan 2021 Salı04:5506:1913:0316:4219:3720:55
14 Nisan 2021 Çarşamba04:5306:1813:0316:4219:3820:56
15 Nisan 2021 Perşembe04:5206:1613:0216:4219:3820:57

AÇIK ALANLARDA CUMA NAMAZI KILINABİLİR Mİ?

İslam âlimlerinin çoğunluğuna göre cuma namazı, yerleşim yerlerindeki camilerde veya yakınlarındaki açık alanlarda kılınabilir. Cuma namazının yerleşim bölgesinde kılınmasını gerekli gören Mâlikîler, aynı zamanda bunun camide eda edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. (İbn Rüşd, Bidâye, I, 159-160; Mevvâk, et-Tâc, II, 520; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 419; Kâsânî, Bedâî’, I, 259-261; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-209). Şu kadar var ki, nerede kılınırsa kılınsın dinen yetkili mercilerden izin alınması gerekir.

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