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Haberler Yaşam Astroloji 9 Şubat Hangi Burç? 9 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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9 Şubat hangi burç? 9 Şubat burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Astrolojiye hemen hemen herkesin ilgi duyduğunu söylemek güçtür. Kimimiz hayatımızdaki olayları gezegen hareketlerine bağlarken kimimiz bu konudan oldukça uzadır. Ancak tarihsel sürecin her döneminde astroloji ilgi görmüştür.

9 Şubat Hangi Burç? 9 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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Burçlar geçmişte olduğu kadar günümüzde de popülerliğini korumaya devam ediyor. Burçların kişilik yapısı üzerinde de etkili olduğu düşünülür. 9 Şubat’ta doğanların yer aldığı burçta en merak edilen konular arasındadır. Peki, 9 Şubat hangi burç? 9 Şubat burcu ne, 9 Şubat burcu özellikleri, 9 Şubat burcu erkeği, 9 Şubat burcu kadını, 9 Şubat burcu yorumu, 9 Şubat yükseleni nedir, 9 Şubat'ta doğan Türk ünlüler ve futbolcular, 9 Şubat'ta doğan yabancı ünlüler ve futbolcular kimlerdir?

9 Şubat Hangi Burç?

9 Şubat tarihinde dünyaya gelenler kova burcuna mensuptur. Kova burcu 21 Ocak ile 19 Şubat arasını kapsamaktadır.

9 Şubat Burcu Ne?

9 Şubat tarihinde doğanların burcu yönetici gezenleri Satürn ve Uranüs olan kova burcudur. Kova burcu Zodyak’ın hava burcunda yer almaktadır. Hava burçlarının temel özellikleri girişken, neşeli, özgürlükçü ve mantıksal olmalarıdır.

9 Şubat Burcu Özellikleri

9 Şubat tarihinde doğan kova burçlarının belirgin özellikleri vardır. Bu özellikler şunlardır:

  • Neşeli yapıları vardır. Girilen ortamlarda kendilerini belli ederler.
  • Dostluk temelinden ilişkileri şekillenir. Dostluk ise güven demektir. Kova burçlarının dostluk ilişkileri güven esasına dayanır.
  • Özgür ruhludurlar, kısıtlanmaları sevmezler.
  • Analizci yapıları onları derin düşüncelere sevk eder.
  • Olaylara duygusal değil, mantıksal yaklaşırlar.
  • Bilimsel araştırmalara ilgi duyarlar bu sebeple bu burçtan pek çok dahi çıkmıştır.
  • Düşüncelerini korkusuzca dile getirirler, açık sözlüdürler.
  • Empati yetenekleri oldukça gelişmiştir. İnsanlara yardım etmeyi severler.
  • Kendini sürekli yenilir, kafasında geleceğe yönelik önemli planlar tasarlar.

9 Şubat Burcu Erkeği

9 Şubat’ta dünyaya gelen kova burcu erkeği son derece zekidir. Dünyayı güzelleştirmek ve daha iyi bir hale getirmek için kafasında tasarladığı fikirler vardır ve bunları hayata geçirmek ister. Herkesin eşit haklara sahip olmasını ve sunulan imkânlardan eşit olarak yararlanmasını ister. Merhamet duyguları ön plandadır. İlerici bakış açıya sahip olmaları onları geleneksel düşüncelerden ayırır. Bağımsızlıklarına son derece düşkündürler. Bağımsızlığına tehdit olarak gördüğü unsurlar karşısında çok da uysal hareket etmezler. Peki, bir kova erkeğinin aşk hayatı nasıldır? Öncelikle kova erkeği gizemi sever. Bu sebeple kartları açık oynayan karşı cinsten hoşlanmayabilir. Önceliği gizemli ve güçlü kadınlardır. Dramalar kova erkeklerine göre değildir. Çözüm odaklı fikirler üretirler.

9 Şubat Burcu Kadını

9 Şubat’ta doğan kova kadınlarını tanımlayacak en uygun kelime sosyal kelebektir. Sosyal ortamların aranılan siması olan kova burcu kadını son derece arkadaş canlısıdır. Samimiyetinin rüzgârına kapılıp saatlerce sohbet edebilirsiniz. Kova kadının dostluk ilişkilerinin temelinde güven unsuru yatar. Akademik anlamda da önemli başarılara imza atan kova kadının ayakları yere sağlam basar. Birinden hoşlandığından bunu direkt olarak ifade eder, dolaylı yollara başvurmaz. Kova kadınlarının eli oldukça açıktır. Bu yüzden para harcarken herhangi bir kısıtlamaya gitmez. Gelişim ve değişim bu burcun ilkesidir.

9 Şubat Burcu Yorumu

Hem kova erkeği hem kova kadını özgürlükçü ve mantıksal yönleriyle ön plana çıkmaktadır. Özgürlüklerinden feragat etmek kova burcunun istediği en son şeydir. Arkadaş canlısı olan kova burcu kolayca çevre edilir. Bu yüzden de arkadaş çevresi geniştir. Yaşanılan andan ziyade gelecek hakkında planlama yapmayı severler.

9 Şuat Yükseleni Nedir?

Yükselen burçları belirleyen kıstaslar doğum yapılan saat ve dakikadır. Eğer sadece doğum yapılaman saati biliyorsanız ne yazık ki yükseleninizi öğrenemezsiniz. Çünkü dakikalar dahi yükselen üzerinde büyük önem taşır.

9 Şubat'ta Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

  • Oyuncu İrem Sak
  • Oyuncu Burak Sergen
  • Oyuncu Selen Görgüzel
  • Türk Devlet Sanatçısı Okan Demiriş
  • Akademisyen Kenan Dağcı

9 Şubat'ta Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

  • Alman biatlet Magdalena Neuner
  • Amerikalı edebiyatçı Alice Walker
  • Amerikalı oyuncu Mia Farrow
  • Çinli oyuncu Zhang Ziyi
  • Rock sanatçısı The Rev
  • Yunan futbolcu Angelos Charisteas
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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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