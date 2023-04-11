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Haberler Yaşam Astroloji 8 Şubat Hangi Burç? 8 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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8 Şubat hangi burç? 8 Şubat burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Yeni bir ortama girdiğimizde birçok soruyla karşı karşıya kalırız. Karşımızdaki insanı daha iyi tanımak için bu soruları sorarız. Bu sorulardan biri de karşımızdaki kişinin hangi burçta olduğudur. Hangi burçta olduğunu öğrendikten sonra burç özelliklerinden çıkarım yaparız.

8 Şubat Hangi Burç? 8 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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Öyle ki anne adaylarının da sempati duyduğu ve soğuk baktığı burçlar vardır. Genel de belirli başlı burçların çocuğumuza daha uygun olduğunu düşünürüz. Çünkü kimi burçlar uysallığıyla kimi burçlar da aykırılığıyla anılmaktadır. 8 Şubat hangi burç, 8 Şubat burcu ne, 8 Şubat burcu özellikleri, 8 Şubat burcu erkeği, 8 Şubat burcu kadını, 8 Şubat burcu yorumu, 8 Şubat yükseleni nedir, 8 Şubat'ta doğan Türk ünlüler ve futbolcular, 8 Şubat'ta doğan yabancı ünlüler ve futbolcular kimlerdir? İşte, 8 Şubat ile ilgili merak edilen astrolojik detaylar…

8 Şubat Hangi Burç

8 Şubat tarihinde doğanlar hava grubu içerisinde yer alan kova burcundadır. Kova burcu 21 Ocak ile 19 Şubat arasındaki tarihleri kapsamaktadır.

8 Şubat Burcu Ne?

8 Şubat tarihinde doğanlar kova burcudur. Kova burcunun özellikleri Uranüs gezegeninden gelmektedir. İki adet yönetici gezegene sahip olan bu burç özgürlükten beslenmektedir.

8 Şubat Burcu Özellikleri

  • Özgürlüklerine çok düşkündürler. Kalıplar içerisinde yer almayı sevmezler. Sınırlara karşı koyarlar.
  • Irk, cinsiyet ya da sosyal statüsüne bakmaksızın herkesin eşit imkânlara sahip olmasını isterler.
  • Çevreye kolay uyum sağlarlar. Neşeli yapıları nedeniyle arkadaş ortamlarının vazgeçilmezleridir.
  • Gelecek hakkında detaylı olarak düşünürler. Bundan beş yıl sonra nerede kendi görmek isteyeceği yönünde derin düşüncelere gark edebilirler.
  • Yenilikçidirler. Özgün ve yenilikçi fikirlere oldukça sıcak bakarlar. Geleneksel düşüncelerden insanların sıyrılmasını isterler.
  • Hayal güçlerinin geniş olması yaratıcı yönünün de kuvvetlenmesini sağlamıştır.
  • Olumsuz özellikleri ise sabit fikirli ve dik başlı olmalarıdır.

8 Şubat Burcu Erkeği

8 Şubat’ta doğan kova erkekleri toplum standartlarını reddeden kendine has karakteristik yapıları olan erkeklerdir. Özgürlük kova erkeği için olmazsa olmazdır. Özgürlüklerinin kısıtlandığı durumlarda yavaşça ortamı terk ederler. Aynı zamanda çok arkadaş canlısıdırlar. Bir nevi ortamların aranılan yüzleri de diyebiliriz. Zamanın ötesinde olmaları sebebiyle çoğu kişi tarafından anlaşılmazlar. Özgün ve yenilikçi fikirleri vardır. Geleneksel kafa yapılarından hoşlanmazlar. Değişim bir kova erkeğinin olmazsa olmazıdır. Duygularını daha çok iç dünyasında yaşarlar. Bu sebeple dışarıdan soğuk durabilirler ancak bilakis son derece neşeli yapıları vardır.

8 Şubat Burcu Kadını

8 Şubat’ta dünyaya gelen kova kadını için özgürlük olmazsa olmazdır. Özgürlüğünün kısıtlanması kova kadının en korktuğu şeydir. Bu hem ikili ilişkiler de hem de arkadaş ilişkilerinde geçerlidir. Dost kavramına oldukça önem verir. Kendi gibi düşünen insanlarla samimiyeti daha da ilerletir. Çelişkili ifadelerden ve olasılıklardan kaçınırlar. Ya siyah ya da beyazdırlar. Kova kadınları sapyoseksüeldir. Yani eş seçimlerinde karşısındaki kişinin zekâ ve bilgi birikimi önem taşır. Karşı cinsten hoşlandığından flörtüz oyunlara başvurmaz, kendini hemen belli eder.

8 Şubat Burcu Yorumu

Kova burcu yeniliğin, özgünlüğün ve değişimin burcudur. Standart kalıplardan sıyrılmış yaşamı tercih eden bir burç da diyebiliriz. Yaratıcı yönleri son derece ağır basmaktadır. Aynı zamanda kısıtlamaya gelemezler. Son derece sıcakkanlı ve neşeli yapıları vardır. Dolayısıyla sosyal çevreleri de geniştir. Planlı ve programlı hareket ederler. Siz anı yaşarken onlar geleceği çoktan planlamaya başlamıştır.

8 Şubat Yükseleni Nedir?

Kişilik üzerinde yükselen burçlar da büyük öneme sahiptir. Yüksek burcun öğrenilebilmesi için kişinin doğum saati ve dakikası bilinmelidir.

8 Şubat'ta Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

  • Şarkıcı Göktan Tepe
  • Şovmen Mehmet Ali Erbil
  • Gazeteci Cüneyt Özdemir
  • Müzisyen Bilge Kösebalaban

8 Şubat'ta Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

  • Amerikalı oyuncu Nick Nolte
  • Sırp Futbolcu Mijat Gacinovic
  • Fildişi Sahili Futbolcusu Stedve Gohouri
  • Brezilyalı futbolcu Kennedy
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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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