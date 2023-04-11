Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Astroloji 7 Şubat Hangi Burç? 7 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
ABONE OL

7 Şubat hangi burç? 7 Şubat burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

İnsanlık tarihi boyunca astrolojiye merak salmıştır. Astrolojinin tarihsel serüveni M.Ö. 2500’lü yıllara kadar uzanmaktadır. O tarihlerde astrologlar gökyüzünü incelemeye alarak gelişen olayları kayıt altına almıştır.

7 Şubat Hangi Burç? 7 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
HABERTURK.COM

Astroloji günümüzde de en az geçmişte olduğu kadar büyük öneme sahiptir. Özellikle burçlar ve burçların sahip olduğu özellikler birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. Her aya karşılık gelen toplamda 12 adet burç vardır. Peki, 7 Şubat hangi burç? 7 Şubat burcu ne, 7 Şubat burcu özellikleri, 7 Şubat burcu erkeği, 7 Şubat burcu kadını, 7 Şubat burcu yorumu, 7 Şubat yükseleni nedir, 7 Şubat'ta doğan Türk ünlüler ve futbolcular, 7 Şubat'ta doğan yabancı ünlüler ve futbolcular kimlerdir?

7 Şubat Hangi Burç?

7 Şubat tarihinde dünyaya gelenler hava grubundan kova burcuna mensupturlar. 21 0cak 19 Şubat arası kova burçlarını kapsamaktadır.

7 Şubat Burcu Ne?

En çok merak edilen konulardan biri de 7 Şubat tarihinde doğanların hangi burçta yer aldığıdır. Bu tarihte doğanların burcu kovadır. Burç kadar yükselenler de önemli bir detaydır. Yükselen burç da kişilik özellikleri üzerinde etkilidir.

7 Şubat Burcu Özellikleri

7 Şubat tarihinde dünyaya gelen kova burçlarının belli başlı özellikleri vardır. Bu kişilik özellikleri şunlardır:

  • Oldukça yardımseverledir. Yaşanılacak bir dünya inşa etmek için ellerinden geleni yaparlar. Hizmetlerin herkese eşit olarak dağıtılmasını isterler. Bu sebeple de adaletlidirler.
  • Hayal güçleri oldukça geniş olduğundan dolayı yaratıcılık yönleri de gelişmiştir. Sanat yönünden kendileri diğer burçlardan birkaç adım öndedir.
  • Almış oldukları kararlarından kolay kolay vazgeçmezler. Sabit fikirli ve dik başlıdırlar.
  • Geleneksel kafa yapısından uzak yenilikçi fikirleri sahiptirler. Bu sebeple değişime her zaman açıktırlar.
  • Duygusal yönleri güçlüdür ancak mantıksal doğruları da daha ağır basabilir. Bu sebeple kova burcu için idealist diyebiliriz.

7 Şubat Burcu Erkeği

Doğuştan yaratıcılık yeteneğine sahip olan kova erkeği sanata da düşkündür. Sizin bile fark edemediğiniz sanatsal detayları kova erkeği fark edebilir. Ayrıca mükemmeliyetçi yapıları nedeniyle ayrıntılar üstünde çokça vakit harcalar. Yenilik ve değişime her daim kapılarını aralayan kova erkeği dinamik yapıda kişilik özelliklerine sahiptir. En önemli özellikleri kibar olmalıdır. Bu kibarlık içten gelen bir kibarlık olup yapmacık değildir. Bir nevi onun doğasında var diyebiliriz. Genellikle karşı cinsin gizemli yapısından hoşlanır. Aradıkları kadının gizemli olması onlara karşı duyduğu merakı arttıracaktır.

7 Şubat Burcu Kadını

Kova burcu kadını dışa dönük ve eğlenceli bir yapıya sahiptir. Bu sebepten dolayı da ortamlarda aranılan yüzlerdendir. Neşeli bir yapıya sahip olduğundan etrafa pozitif enerji yayar. Onunla edilen muhabbetler saatlerce sürebilir. Kova kadının aşk hayatında mantık daha ağır basar. Duygusal bir burç olduğu kadar akılcıdır da. Herkesin görüşlerini can kulağıyla dinler ancak günün sonunda yine kendi bildiğini okur. Bu sabit fikirli olduğundan dolayıdır. Kova burcu kadını şatafatı sevmez, doğallıktan yanadır. Kendine has bir yapısı vardır diyebiliriz. Özgürlükçü olduğundan dolayı standartları reddeder.

7 Şubat Burcu Yorumu

Kova burcu özgürlük yapısı ve neşeli kişiliğiyle kendinden söz ettiren bir burçtur. Mantığın ve eğlencenin burcu olan kova burcunun olumsuz özelliklerinden biri sabit fikirli olmasıdır. Yaratıcılık yönünden kendinden söz ettiren bu burç, birçok sanatkârın da burcudur.

7 Şubat Yükseleni Nedir?

Yükselen burcu hesaplamak için kişinin doğduğu saat ve dakikayı bilmemiz gerekmektedir. Her iki saatte bir yükselen burç değiştiğinden dolayı aynı gün doğanlar da dahi yükselen burç farklılıkları olabilmektedir.

7 Şubat'ta Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

  • Aysel Gürel
  • Ebru Aykaç
  • Melih Selçuk
  • Derya Şensoy
  • Arif Nihat Asya

7 Şubat'ta Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

  • Paris Hilton
  • Ashton Kutcher
  • Thomas More
  • Charles Dickens
  • Tawakel Karman
  • Daniel van Buyten
  • Diego Laxalt
  • Alexis Rolin
ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

6 Şubat Hangi Burç? 6 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 6 Şubat burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri
5 Şubat Hangi Burç? 5 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 5 Şubat burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri
4 Şubat Hangi Burç? 4 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 4 Şubat burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri
3 Şubat Hangi Burç? 3 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 3 Şubat burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri
2 Şubat Hangi Burç? 2 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 2 Şubat burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri
1 Şubat Hangi Burç? 1 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 1 Şubat burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri
19 Şubat Hangi Burç? 19 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir? htka
YAŞAM 19 Şubat burcu yükseleni ve özellikleri
17 Şubat Hangi Burç? 17 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir? htka
YAŞAM 17 Şubat burcu yükseleni ve özellikleri
16 Şubat Hangi Burç? 16 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir? htka
YAŞAM 16 Şubat burcu yükseleni ve özellikleri
15 Şubat Hangi Burç? 15 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir? htka
YAŞAM 15 Şubat burcu yükseleni ve özellikleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.