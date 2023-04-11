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Şubat ayında doğanların da burcu sık sık sorulmaktadır. 6 Şubat’ta doğanlar özgürlüklerine düşkün ve yaratıcı burçlardır. Yani sanatsal yönleri ağır basıyor diyebiliriz. Peki, 6 Şubat Hangi burç? 6 Şubat burcu ne, 6 Şubat burcu özellikleri, 6 Şubat burcu erkeği, 6 Şubat burcu kadını, 6 Şubat burcu yorumu, 6 Şubat yükseleni nedir, 6 Şubat'ta doğan Türk ünlüler ve futbolcular, 6 Şubat'ta doğan yabancı ünlüler ve futbolcular kimlerdir? İşte, tüm detaylarıyla 6 Şubat’ta doğanların burcu ve özellikleri.

6 Şubat Hangi Burç?

6 Şubat tarihinde dünyaya gelenler Kova burcudur. Kova burcu 21 Ocak ile 19 Şubat arasını kapsamaktadır. Yönetici gezegenleri Satürn ve Uranüs’tür.

6 Şubat Burcu Ne?

6 Şubat’ta doğanlar hava grubu içerisinde yer alan kova burcuna dâhildir. Kova burçları özgürlüklerine oldukça düşkündürler. Aynı zamanda hayal güçleri geniştir.

6 Şubat Burcu Özellikleri

6 Şubat’ta doğan kova burçlarının özellikleri:

Tarafsız ve objektiftirler.

Özgürlüklerine düşkündürler.

Kısıtlanmayı sevmezler.

Arkadaş canlısıdırlar. Bu sebeple geniş bir arkadaş çevresine sahiptirler.

Matematiksel ve bilimsel uğraşları severler.

Duygusallıktan ziyade mantık ağırlıklı bir burçtur.

Geleneksel bakış açısına karşı çıkarlar, her zaman yeniliklere açıktırlar.

Aile kurduklarında çocuklarının da tıpkı kendilerinin gibi özgür yetişmesini isterler.

Empati yetenekleri kuvvetlidir, yardım severlerdir.

Bireyselliği geri planda tutarlar.

Dostluğun temelinde bir dünya şekillendirmek isterler.

Hayal güçlerinin geniş olması sebebiyle yaratıcılık yönleri de gelişmiştir.

6 Şubat Burcu Erkeği

6 Şubat’ta dünyaya gelen Kova erkeklerini belli başlı özellikleri bulunmaktadır. Kova erkeği kendini geliştirmiş yapısıyla ortamların vazgeçilmezidir. Hem arkadaş canlısı hem de bir filozoftur. Akılcı yaklaşımı temel alan davranışlarıyla fikirleri devrim niteliğindedir. Empati yeteneği geliştiğinden dolayı çevresindeki büyük küçük herkese yardım eder. Ayrıca bireyselliği geri planda tutmaktadır. Daha çok toplumsal bir düşünce yapısına sahiptir. Aynı düşüncelere sahip insanlarla bir arada bulunmak kova erkeğini son derece mutlu etmektedir. Sabit fikirli olduklarından dolayı verilen kararları kolay kolay değiştirmezler. Fikir beyan etmenize karşı çıkmazlar ama günün sonunda yine kendi bildiklerini okurlar.

6 Şubat Burcu Kadını

Kova kadını heyecanlı, kıpır kıpır bir yapıya sahiptir. Halk arasında bu durum için tez canlı da denilmektedir. Sıcakkanlı ve samimi yapılarından dolayı sosyal çevreleri de geniştir. Kova kadını geniş bir hayal gücüne sahiptir. Dolayısıyla yaratıcılık yönü de kuvvetlidir. Kova kadınları anı yaşamazlar, akıllarında andan bağımsız geleceği inşa ederler. Değişken yapıya da sahip olduğunu söyleyebiliriz. Kısıtlanmayı sevmez. İş, ilişki ya da arkadaşlıklarda kendisini kısıtlayan beraberliklerden uzak durur. Flört konusunda kova kadını nettir. Karşısındakinden ya hoşlanmış ya da hoşlanmamıştır. Çelişkilere yer yoktur. Bir kova kadının sizden hoşlanıp hoşlanmadığını çok kolay anlayabilirsiniz. Çünkü kendini ağırdan satmaz ya da flört oyunlarına başvurmaz.

6 Şubat Burcu Yorumu

Kova burcu kimseler son derece mantıksal burçlardır. Pek çok dâhinin bu burçtan çıkmasına şaşırmamak gerekir. Mantıksal özelliklerinin yanı sıra sabit fikirlidirler. Bu sebeple kararlarından kolay kolay caymazlar. Özgürlük ve yaratıcılığın burcu kova burcudur.

6 Şubat Yükseleni Nedir?

6 Şubat tarihinde doğduysanız ve yükseleninizi merak ediyorsanız bunun için doğdunuz saat ve dakikayı bilmeniz gerekir. Eğer ayrıntılı doğum saatine sahipseniz internet üzerinden aratarak yükseleninizi bulabilirsiniz.

6 Şubat'ta Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

Ünlü şarkıcı Nazan Öncel

Oyuncu Ozan Çobanoğlu

Türk yapımcı, oyuncu Osman Yağmurdereli

Türk halk müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz

6 Şubat'ta Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Jamaikalı müzisyen Bob Marley

Fransız sinema yönetmeni François Truffaut

Amerika Birleşik Devletleri 40. Başkanı Ronald Wilson Reagan

Rock solisti Axl Rose

Rus voleybolcu Natalya Safronova

Adolf Hitlerin Eşi Eva Braun

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