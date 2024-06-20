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        Haberler Gündem 9 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! - Güncel haberler

        9 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!

        Adana'nın Feke ilçesinde 9 yaşındaki K.N.S. evde sedir altındaki tüfeği bulunduğu yerden çekmeye çalıştığı sırada tüfek ateş aldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan K.N.S, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 00:34 Güncelleme: 20.06.2024 - 00:34
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        9 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!
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        İddiaya göre, Konakkuran Mahallesi'nde 9 yaşındaki K.N.S. evde sedir altındaki tüfeği bulunduğu yerden çekmeye çalıştığı sırada tüfek ateş aldı. K.N.S. tüfekten çıkan fişeğin isabet etmesi sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan K.N.S, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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