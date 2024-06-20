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        Haberler Gündem Güncel 9 yaşındaki çocuk kazara kendini vurdu | Son dakika haberleri

        9 yaşındaki çocuk kazara kendini vurdu

        Adana'nın Feke ilçesinde 9 yaşındaki kız çocuğu, elindeki tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 13:30 Güncelleme: 20.06.2024 - 13:32
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        9 yaşındaki çocuk kazara kendini vurdu
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        Feke'nin Konakkuran Mahallesi'nde 9 yaşındaki Kübra Nur Söğüt, evde sedir altındaki tüfeği bulunduğu yerden çekmeye çalıştığı sırada tüfek ateş aldı. Söğüt, tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Söğüt, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Çocuğun cenazesi daha sonra otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        TOPRAĞA VERİLDİ

        Otopsi işleminin ardından çocuğun cenazesi, yakınları tarafından alınarak Buruk Mezarlığı'na götürüldü.

        Cenaze kılınan namazın ardından toprağa verildi.

        Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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        #tüfek
        #Kaza
        #silah kazası
        #adana
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