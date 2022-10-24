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90'lara damga vurmuştu! Ünlü manken hayatını kaybetti!

90'lı yıllara damgasını vuran mankenlerden Sinem Üretmen gelen son dakika bilgilerine göre hayatını kaybetti. İşte Sinem Üretmae hakkında merak edilen soruların yanıtları...

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  • 90'lara damga vurmuştu! Ünlü manken hayatını kaybetti!

    90'lı yılların popüler mankenleri arasında gösterilen Sinem Üretmen, gelen son dakika bilgilerine göre 51 yaşında hayata gözlerini yumdu. İşte Sinem Üretmen hakkında merak edilen soruların yanıtları...
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    SİNEM ÜRETMEN KİMDİR?

    Sinem Üretmen, 1 Ocak 1971 yılında dünyaya gelmişti. İlk olarak 1994 yılında 'Bir Sonbahar Hikayesi' filmi ile izleyici karşısına çıkan ünlü isim,  1995 yılında 'Zıpçıktı', 1996'da 'Tatlı Kaçıklar', 1998 yılında ise 'Örümcek' dizilerinde rol almıştır. Üretmen ayrıca, Burak Kut'un Bebeğim ve Demet Sağıroğlu'nun Kınalı Bebek kliplerinde de boy göstermişti.
  • 90'lara damga vurmuştu! Ünlü manken hayatını kaybetti!

    SİNEM ÜRETMEN NEDEN ÖLDÜ?

    Sinem Üretmen bir süredir kanser mücadelesi veriyordu. Ünlü isim verdiği savaşa yenik düşerek 51 yaşında hayatını yitirdi.

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