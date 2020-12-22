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ABD'de Meclis bütçe ve yardım paketini onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, 900 milyar dolarlık coronovirüs yardımlarını içeren toplam 2.3 trilyon dolar büyüklüğündeki bütçeyi onayladı.

900 milyar dolarlık pakete onay - Haberler
HABERTURK.COM

ABD Temsilciler Meclisi, 900 milyar dolarlık coronovirüs yardımlarını içeren toplam 2.3 trilyon dolar büyüklüğündeki bütçeyi onayladı.

Temsilciler Meclisi'nde 53 oya karşılık 359 oy ile onaylanan teşvik paketi, Cumhuriyeçiler'in kontrolündeki Senato'ya yönlendirildi.

Senato'da onaylanıp, ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanmasının ardından, aylardır üzerinde tartışılan ABD hükümetinin 2021 bütçesi ve Covid-19 pandemisi yardımlarını içeren paket yürürlüğe girmiş olacak.

Paket pandemi destekleri, federal işsizlik yardımlarında haftada 300 doların yanı sıra, tek seferlik olmak üzere ayrıca 600 dolarlık da doğrudan ödemeleri içeriyor. Teşvik paketinde ayrıca, küçük işletme kredileri, Covid-19 aşı dağıtım ve test programları için fonlar da bulunuyor.

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