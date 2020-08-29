Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen ve Türk at yarışçılığının derbisi olarak gösterilen Gazi Koşusu yarın saat 17.15’te Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilecek. 94. kez yapılacak yarışa 14’ü erkek, 1’i dişi olmak üzere 3 yaşlı 15 safkan İngiliz tayı katılacak. Hayatları boyunca Gazi Koşusu’nda bir kez boy gösterebilen atların, 3 yaşını da doldurmuş olması gerekiyor. Koşu koron virüs salgını önlemleri kapsamında ilk kez seyircisiz olarak yapılacak.

94. Gazi Koşusu'nda yarışacak safkanlar ve jokeyler şöyle:

1 - Call To Victory - Ahmet Çelik

2 - Coach - Ayhan Kurşun

3 - Çakalınoğlu - Sadettin Boyraz

4 - Dembe - Mertcan Çelik

5 - Full Throttle - Mehmet Kaya

6 - King Man Go - Gökhan Gökçe

7 - Kingsman - Hışman Çizik

8 - Lord Of Game - Gökhan Kocakaya

9 - Powerman - Özcan Yıldırım

10 - Premium Mover - Mustafa Çiçek

11 - Sozopol - Mehmet Akyavuz

12 - Upper Cut - Akın Sözen

13 - Vernazza - Halis Karataş

14 - Zabun - Tolga Yıldız

15 - Prior - Müslüm Çelik

TARİHÇESİ

Ali Muhiddin Hacıbekir'in "Neriman" isimli kısrağı tarafından kazanılan 1927 yılındaki ilk Gazi Koşusu ile başlayan ve kesintisiz devam eden yarış, "Türk at yarışçılığının derbisi" olarak ifade ediliyor. Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi.

At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu. Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman"ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu da Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.

ÖDÜL 1 MİLYON 750 BİN TL

2020 yılının şampiyon tayını belirleyecek çim pistteki 2400 metrelik koşunun birincilik ikramiyesi 1.750.000 TL olarak belirlendi. Koşuda ikinciye 700.000 TL, üçüncüye 350.000 TL, dördüncüye 175.000 TL, beşinci olacak safkana da 87.500 TL ikramiye ödenecek. Koşuyu kazanan safkanın sahibi birincilik ikramiyesinin yanı sıra kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi ile birlikte 2.455.250 TL ikramiye kazanacak. Safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi ise 503.125 TL'lik yetiştiricilik primi ile toplamda 2.958.375 TL'nin sahibi olacak.

NOTLAR

* Gazi Koşularındaki en iyi derece, 1996 yılında Özdemir Atman’ın Bold Pilot (2.26.22) isimli safkanına aittir.

* Gazi Koşusu'nu en fazla kazanma başarısını gösteren eküri; Darling (1950),Kusun (1953),Atlıhan (1961),Melikşah (1963),Kayarlı (1964),Minimo (1971),Akkor (1972),Karayel (1973),Buğra (1976),Toraman (1982),Cartegena (1984),Hafız (1986) ve Popular Demand (2005) olmak üzere toplam 13 kez ile Eliyeşil Ekürisi'dir.

* Mümin Çılgın, Helene De Troia (1960),Apaçi (1965),Nadas (1974),Dr.Seferof (1979),Dersim (1981),Uğurtay (1985),Hafız (1986),Top Image (1988) ve Abbas (1991) isimli safkanlar ile toplam 9 kez kazanarak Gazi Koşusu'nu en fazla kazanma başarısını gösteren jokey olmuştur.

* Ahmet Çelik, Renk (2015),Graystorm (2016),Piano Sonata (2017),Hep Beraber (2018) ve The Last Romance (2019) isimli safkanlar ile Gazi Koşusu'nu 5 sene üst üste kazanarak önemli bir rekora imza atmıştır.