Süleyman Demirel Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, 2017'den bu yana sürdürülen Kültürel Miraslar Projesi çalışmalarında birçok değer tespit edilerek kayıt altına alındı.

Kaybolmaya başlayan bazı değerlerin de belgesel ve kısa filmleri çekildi. Proje kapsamında son olarak 100 yaşına basmasına bir ay kalan Selver Karakale'nin kısa filmi hazırlandı.

Isparta dokuma kültürünü sürdürmesi bakımından önemli bir değere sahip Karakale'nin Yaşayan İnsan Hazinesi olarak kabul edilmesi için UNESCO'ya teklifte bulunuldu.

