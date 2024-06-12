9.Yargı paketi son durum: 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, ceza indirimi var mı?

9.YARGI PAKETİ NE ZAMAN MECLİS'TEN GEÇECEK?

Öğretmenlere yönelik şiddeti önlemeye ilişkin kanun teklifi ile 9'uncu Yargı Paketi'nin de bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

9.YARGI PAKETİ SON DURUM

4 Haziran Salı günü yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millete sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi. Erdoğan, 8'inci Yargı Paketi ile önemli değişikliklere imza attık. 9'uncu Yargı Paketimiz hâlihazırda Meclisimizin gündemindedir. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin etkin bir şekilde uygulanmasını sağladık. Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk mekanizmasıyla son bir yıllık süreçte 1 milyon 340 bine yakın uyuşmazlık çözüme kavuşturuldu. Son bir yılda uzlaştırma kapsamında 324 bin 744, seri muhakeme usulü kapsamında 141 bin 243 ve basit yargılama usulü kapsamında 256 bin 826 dosya hızlı bir şekilde sonuçlandırılmıştır” diye konuştu.