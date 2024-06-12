9.Yargı paketi son durum: 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, ceza indirimi var mı?
9.Yargı paketinin ne zaman çıkacağı gündemde yer almaya devam ediyor. Bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanan teklifte pek çok konunun düzenlenmeye gitmesi bekleniyor. Adalet Bakanlığı tarafından çalışmaları devam eden 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, ceza indirimi ve genel af var mı? İşte 9.Yargı paketi son durum bilgisi
12 Haziran Çarşamba günü 9. Yargı paketi ile ilgili gelişmeler takip ediliyor. Teklifte cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik düzenlemelerin yer alması bekleniyor. Peki 9. Yargı paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, ceza indirimi var mı?
9.YARGI PAKETİ NE ZAMAN MECLİS'TEN GEÇECEK?
Öğretmenlere yönelik şiddeti önlemeye ilişkin kanun teklifi ile 9'uncu Yargı Paketi'nin de bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.
9.YARGI PAKETİ SON DURUM
4 Haziran Salı günü yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millete sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi. Erdoğan, 8'inci Yargı Paketi ile önemli değişikliklere imza attık. 9'uncu Yargı Paketimiz hâlihazırda Meclisimizin gündemindedir. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin etkin bir şekilde uygulanmasını sağladık. Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk mekanizmasıyla son bir yıllık süreçte 1 milyon 340 bine yakın uyuşmazlık çözüme kavuşturuldu. Son bir yılda uzlaştırma kapsamında 324 bin 744, seri muhakeme usulü kapsamında 141 bin 243 ve basit yargılama usulü kapsamında 256 bin 826 dosya hızlı bir şekilde sonuçlandırılmıştır” diye konuştu.
9.YARGI PAKETİ İÇERİĞİ
9.Yargı Paketi’nde noterlik hizmetleri, soy bağının reddi, casusluk suçlarına ilişkin çeşitli düzenlemelerin yer alacak.
Suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili özellikle adi örgütler bakımından da TMSF’nin kayyum tayin edilebilmesine yönelik bir düzenleme taslağı olacak.
Cezaevinden tahliye olduktan sonra onların ıslahı ve toplumda faydalı olmaları anlamında birtakım tedbirler uygulamaya yönelik düzenlemeler var.
Soyadı düzenlemesi yapılacak.
Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.