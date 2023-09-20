Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Adana Demirspor A. Demirspor'da Teknik Direktör Patrick Kluivert ve Yusuf Erdoğan açıklamalarda bulundu - Adana Demirspor Haberleri

        A. Demirspor'da Teknik Direktör Patrick Kluivert ve Yusuf Erdoğan açıklamalarda bulundu

        Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, önlerindeki 3 önemli maçın olduğunu söyleyerek, "Önceliğimiz Kasımpaşa maçını kazanmak. Bu maçı kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Takımım fiziksel ve zihinsel olarak bütün maçlara hazır durumda" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 16:06 Güncelleme: 20.09.2023 - 16:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kluivert iddialı: Takımım hep hazır!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, önlerindeki 3 önemli maçın olduğunu söyleyerek, "Önceliğimiz Kasımpaşa maçını kazanmak. Bu maçı kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Takımım fiziksel ve zihinsel olarak bütün maçlara hazır durumda" dedi.

        Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Adana Demirspor, müsabakanın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Patrick Kluivert yönetiminde çalışan mavi-lacivertli ekip, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Koşuyla devam eden idman, pas organizasyonları, dar alan oyunu ve taktik çalışmayla son buldu.

        PATRİCK KLUİVERT: "KASIMPAŞA MAÇINA HER ANLAMDA HAZIRIZ"

        Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Kasımpaşa maçına iyi hazırlandıklarını belirterek, "Kasımpaşa maçı için takımım fiziksel ve zihinsel olarak maça hazır. Bu maçlara karşı her zaman zihinsel olarak iyi odaklanmak zorundayız. Geniş bir kadroya sahibiz. Takımın yararına göre rotasyonlar yapacağız" diye konuştu.

        REKLAM

        "BALOTELLİ TAKIMA ÇOK KATKI SAĞLAYACAK"

        İtalyan golcü Mario Balotelli’nin durumu hakkında konuşan Kluivert, "Takıma baktığımızda sadece Mario Balotelli gelmedi. Takıma ayrıca Cisse, Zenelli ve Barasi de katıldı. Mario Balotelli'nin kondisyonu yavaş yavaş iyi duruma gelecek. Kondisyonu istediğimiz seviyeye geldiğinde takıma katkı sağlayacağını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

        YUSUF ERDOĞAN: "KASIMPAŞA MAÇINI KAZANIP SERİYE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

        Orta saha oyuncularından Yusuf Erdoğan ise Kasımpaşa maçını kazanarak galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirtti. Erdoğan, "Kasımpaşa maçı galibiyet serisi için önemli bir dönüm noktası olacak. Eski takımıma karşı oynayacağım için benim için farklı ve güzel bir müsabaka olacak. Her yıl daha da üstüne koyarak daha yukarılarda, belki şampiyonluk potasının yakınlarında bitirme hedefimiz var. Onun hedefiyle ilerliyoruz. İnşallah Kasımpaşa maçını kazanarak seriye devam edeceğiz" dedi.

        "ADANA DEMİRSPOR, BİR ANADOLU TAKIMI OLMAKTAN ÇIKTI"

        Adana Demirspor’un çok üst düzeyde kadrosu olduğuna dikkat çeken Yusuf Erdoğan, "Gerçekten inanılmaz bir takım kuruldu. Adana Demirspor, Anadolu takımı olmaktan çıktığını her zaman her yerde söylüyorum. Dört büyük takımlarla eşdeğer kalitede bir kadro kalitemiz var. Hedefimiz artık orta sıralara oynamak düşüncesi bizi tatmin etmiyor. Bizim için artık başka bir heyecan ve hikaye yazma zamanı geldi. Her zaman daha da üstüne koyarak devam edeceğiz. Adana Demirspor’u en iyi şekilde temsil edeceğiz" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Artvin'de kuduz vakası! 3 köy karantinada
        Artvin'de kuduz vakası! 3 köy karantinada
        Kuntz'la yollar ayrıldı!
        Kuntz'la yollar ayrıldı!
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        İstanbul için kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        İstanbul için kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        2 aylık Buğlem, balkondan düşüp ölmüştü! Annesi tutuklandı!
        2 aylık Buğlem, balkondan düşüp ölmüştü! Annesi tutuklandı!
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Dünyada her 3,2 saniyede bir kişi yakalanıyor!
        Dünyada her 3,2 saniyede bir kişi yakalanıyor!
        Zihinsel engelliydi! Hurda topluyordu! 2 ay önce öldürüldü! Sır perdesi aralandı!
        Zihinsel engelliydi! Hurda topluyordu! 2 ay önce öldürüldü! Sır perdesi aralandı!
        Zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
        Zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Torunu ortaya çıkardı! Cinayete zamanaşımı
        Torunu ortaya çıkardı! Cinayete zamanaşımı
        Libya’da 5 günün ardından...
        Libya’da 5 günün ardından...
        Aslan sahne alıyor
        Aslan sahne alıyor
        İş insanlarının tartışması cinayetle bitti! İşte zanlının ifadesi!
        İş insanlarının tartışması cinayetle bitti! İşte zanlının ifadesi!
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Ortalığı birbirine kattılar
        Ortalığı birbirine kattılar
        Yağma yok!
        Yağma yok!
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Krallar ve tanrılar ovası…
        Krallar ve tanrılar ovası…