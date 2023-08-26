A Milli Basketbol Takımı'na katılmayan Shane Larkin ve Scottie Wilbekin'e 5 maç ceza! Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, A Milli Takım'a katılmayan Shane Larkin ve Scottie Wilbekin'e 5 maç ceza verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, A Milli Takım'ın 2024 Olimpiyat Ön Eleme maçlarına katılmayan Shane Larkin ve Scottie Wilbekin'e 5'er maç men ve para cezası verdi.

TBF Disiplin Kurulu bugün yaptığı toplantı sonrası şu kararları aldı:

"A. Efes Spor Kulübü basketbolcusu Deshane Davis Larkin’in, Milli Takımlar Direktörlüğü’nün 23.06.2023 ve 14.07.2023 tarihli yazıları ile davet edildiği 2024 Olimpiyat Ön Eleme A Milli Erkek Takım müsabakalarına katılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 37/1. maddesi gereğince takdiren 5 müsabakadan men ve 90.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile;

Fenerbahçe Spor Kulübü basketbolcusu Scott Jordan Wilbekin’in, Milli Takımlar Direktörlüğü’nün 23.06.2023 ve 14.07.2023 tarihli yazıları ile davet edildiği 2024 Olimpiyat Ön Eleme A Milli Erkek Takım müsabakalarına katılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 37/1. maddesi gereğince takdiren 5 müsabakadan men ve 90.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."