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        Haberler Spor Diğer Hentbol A Milli Erkek Hentbol Takımı, İtalya’yı 37-28 mağlup etti - Diğer Haberleri

        A Milli Erkek Hentbol Takımı, İtalya’yı 37-28 mağlup etti

        A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2025 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turu ilk maçında Sakarya'da konuk ettiği İtalya'yı 37-28 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 22:56 Güncelleme: 01.11.2023 - 22:56
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        Hentbolda İtalya'yı devirdik
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        2025 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Elemeleri 1. Turu’nda A Milli Erkek Hentbol Takımı, İtalya ile Sakarya Serdivan Spor Salonu’nda karşılaştı. Ay-yıldızlılar, 1. Tur ilk maçından 37-28 galip ayrıldı. Rövanş karşılaşması ise 5 Kasım'da İtalya'nın Chieti kentinde Pala Santa Filomena'da oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak.

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