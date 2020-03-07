AA

Serik ilçesindeki Megasaray Tenis Akademisi'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonun ikinci ve son gününde 1 çiftler, 1 de tekler müsabakası oynandı.

Çiftlerde Yankı Erel-Cem İlkel ekibi, Daniel Cukierman-Jonathan Erlich ikilisine 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenildi. Teklerde ise Cem İlkel, Edan Leshem'e 6-2 ve 7-6'lık setlerle kaybetti.Dün teklerde yapılan 2 maçın ardından 1-1 eşitlik oluşurken, bugünkü müsabakaların ardından İsrail seriyi 3-1 üstün bitirip, Dünya Grubu 1'e yükselme hakkı elde eden taraf oldu.

Altuğ Çelikbilek ile Daniel Cukierman arasında planlanan serinin 5. maçı, İsrail'in skor üstünlüğü nedeniyle oynanmadı.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, yaptığı açıklamada, İsrail'i yenip Türk tenis tarihinde ilk defa Dünya Grubu 1'e yükselmek istediklerini, bunu başaramamanın üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.