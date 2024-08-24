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        Haberler Spor Voleybol A Milli Erkek Voleybol Takımı, Danimarka karşısında! - Voleybol Haberleri

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, Danimarka karşısında!

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası elemelerindeki ilk maçında yarın deplasmanda Danimarka ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 14:50 Güncelleme: 24.08.2024 - 14:50
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        Efeler'in rakibi Danimarka
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        Milli takım, elemelerde A Grubu'nda Danimarka'nın yanı sıra Macaristan ile mücadele edecek.

        Ay-yıldızlı takımın, Danimarka ile Middelfart kentinde oynayacağı müsabakada TSİ 17.00'de başlayacak.

        Milliler, 29 Ağustos Perşembe günü Ankara'da Macaristan'ı konuk edecek.

        Başantrenör Umut Çakır yönetimindeki milli takımın kadrosunda şu sporcular bulunuyor:

        Pasör: Murat Yenipazar, Arda Bostan

        Smaçör: Efe Mandıracı, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija, Efe Bayram

        Orta Oyuncu: Mert Matic, Bedirhan Bülbül, Faik Samet Güneş, Burakhan Tosun

        Pasör Çaprazı: Adis Lagumdzija, Yiğit Hamza Aslan

        Libero: Volkan Döne, Caner Ergül

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