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        A Milli Futbol Takımı, İzlanda'ya karşı ilk peşinde!

        A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 4. maçında 14 Ekim Pazartesi günü İzlanda ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, daha önce 14 kez karşılaştığı İzlanda'yı deplasmanda hiç mağlup edemezken, rakibine karşı toplamda sadece 3 galibiyet alabildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 11:29 Güncelleme: 13.10.2024 - 11:30
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        Milliler, İzlanda'da ilk peşinde!
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        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında 14 Ekim Pazartesi günü (yarın) deplasmanda karşılaşacağı İzlanda ile 15. randevuya çıkacak.

        Milliler, 13'ü resmi biri özel olmak üzere İzlanda ile yaptıkları 14 maçta 8 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 3 maç beraberlikle sonuçlanırken, ay-yıldızlı ekip 3 karşılaşmada rakibine üstünlük sağladı.

        Yedisi İzlanda'da, 7'si Türkiye'de oynanan bu maçlarda İzlanda'nın attığı 24 gole, Türkiye 14 golle yanıt verdi.

        İki takım arasında son olarak 9 Eylül'de İzmir'de oynanan maçı ay-yıldızlı ekip 3-1 kazandı.

        İLK RANDEVU 1980'DE

        İlk olarak 24 Eylül 1980'de, 1982 Dünya Kupası Elemeleri için İzmir'de karşı karşıya gelen iki ülke A milli takımlarının maçını İzlanda 3-1 kazandı. Bu karşılaşmada millilerin tek golünü, Fatih Terim penaltıdan attı.

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        Bu maçın rövanşını da 2-0 kaybeden ay-yıldızlılar, 1988'de ise 1990 Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibiyle 1-1 berabere kalıp rövanşı da 2-1 kaybetti.

        İki ülke A milli takımları daha sonra 1991 yılında özel bir maçta karşı karşıya geldi. Maçı İzlanda 5-1 kazandı.

        İzlanda ve Türkiye 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde eşleşti. 1994 yılında oynanan ilk maçı 5-0 kazanan milliler, rövanşta ise golsüz berabere kaldı.

        SON DAKİKA GOLÜYLE EURO 2016'YA

        İki ülke milli takımları, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde de aynı grupta yer aldı.

        Ay-yıldızlı ekip, Reykjavik'te 9 Eylül 2014'te rakibine 3-0 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yaptı.

        Milliler, 13 Ekim 2015'te, gruptaki son maçında Konya'da ağırladığı rakibini son dakikada Selçuk İnan'ın serbest vuruştan attığı golle 1-0 yenerek en iyi grup üçüncüsü olarak final biletini aldı.

        ÜÇ GALİBİYET DE TÜRKİYE'DE

        A Milli Takım, İzlanda karşısında elde ettiği 3 galibiyetin tamamını Türkiye'de oynanan maçlarda elde etti. Ay-yıldızlı ekip, Türkiye'de oynadığı 7 maçın 3'ünü kazanırken, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

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        İstanbul'da 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rakibini 5-0 yenen ay-yıldızlılar, Konya'da oynadığı 2016 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu mücadelesini de 1-0 kazandı.

        Milli Takım, 9 Eylül'de İzmir'de oynanan UEFA Uluslar B Ligi karşılaşmasını Kerem Aktürkoğlu'nun 3 golüyle 3-1 galip tamamladı.

        İZLANDA'DA 7 MAÇTA KÖTÜ TABLO

        A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile deplasmanda oynadığı 7 maçta da galip gelemedi.

        Ay-yıldızlı ekip, deplasmanda oynadığı 7 maçta 6 yenilgi alırken, yalnızca 1 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

        İzlanda'da oynanan maçlarda kalesinde 16 gol gören Türkiye, rakip kaleye yalnızca 3 gol atabildi.

        MAÇLAR

        Türkiye ile İzlanda A Milli Futbol Takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

        Tarih Yer Organizasyon Sonuç
        24.09.1980 İzmir Dünya Kupası Elemeleri 1-3
        09.09.1981 Reykjavik Dünya Kupası Elemeleri 0-2
        12.10.1988 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 1-1
        20.09.1989 Reykjavik Dünya Kupası Elemeleri 1-2
        17.07.1991 Reykjavik Özel 1-5
        12.10.1994 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5-0
        11.10.1995 Reykjavik Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0-0
        09.09.2014 Reykjavik Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0-3
        13.10.2015 Konya Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-0
        09.10.2016 Reykjavik Dünya Kupası Elemeleri 0-2
        06.10.2017 Eskişehir Dünya Kupası Elemeleri 0-3
        11.06.2019 Reykjavik Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-2
        14.11.2019 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0-0
        09.09.2024 İzmir UEFA Uluslar Ligi 3-1

        Not: Maç sonuçları, ilk takım Türkiye olarak yazılmıştır.

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