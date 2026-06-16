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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Milli Takım A Milli Futbol Takımı’nda Paraguay maçının hazırlıkları başladı!

        A Milli Futbol Takımı’nda Paraguay maçının hazırlıkları başladı!

        2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 09:42 Güncelleme:
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        Milliler, Paraguay maçı hazırlıklarına başladı!

        2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

        Arizona'da bulunan Athletic Grounds'ta Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşularıyla başladı ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldı.

        İdmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da takip etti.

        A Milli Futbol Takımı yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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