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        A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan'ı 1-0 mağlup etti

        2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1'inci Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, üçüncü maçında Erzincan'da karşılaştığı Azerbaycan'ı 1-0 mağlup etti. Ay-yıldızlıların golünü 43'üncü dakikada penaltıdan Ebru Topçu attı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 22:51 Güncelleme: 31.05.2024 - 22:51
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        Bizim Kızlar, Azerbaycan'ı 1-0 mağlup etti
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        A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup üçüncü maçında ağırladığı Azerbaycan'ı 1-0 mağlup etti.

        Milli takım 43. dakikada öne geçti. Miray'ın sağdan ortasında arka direğe seken topu kontrol eden Eda'nın şutunda top rakip oyuncunun eline çarptı. Hakemin penaltı noktasını göstermesiyle topun başına geçen Ebru, sol köşeye vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

        Mücadelede başka gol olmadı ve milli takım karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

        Karşılaşmayı yaklaşık 11 bin kişi izledi.

        Ay-yıldızlılar, gruptaki ilk maçında İsviçre'ye deplasmanda 3-1 yenilmiş, ikinci maçında ise Macaristan'ı İstanbul'da 2-1 mağlup etmişti.

        Puanını 6'ya çıkaran Türkiye, grubundaki 4. maçında 4 Haziran Salı günü Bakü'de Azerbaycan'ın konuğu olacak.

        Grubundaki 3. maçında da galibiyete ulaşamayan Azerbaycan ise 1 puanda kaldı.

        Stat: 13 Şubat Şehir

        Hakemler: Alexandra Collin, Elodie Coppola, Clothilde Brassard (Fransa)

        Türkiye: Selda Akgöz, Ümran Özev (Dk. 77 Kader Hançar), Eda Karataş, Sejde Aylin Abrahamsson, İlayda Civelek, Meryem Çal (Dk. 85 Arzu Karabulut), Elif Keskin, Ebru Topçu, Miray Cin (Dk. 77 Derya Arhan), Busem Şeker (Dk. 46 Birgül Sadıkoğlu), Ece Türkoğlu

        Azerbaycan: Sharifova, Mahsimova (Dk. 55 Seyfatdinova), Mirzaliyeva, Ahmadova, Yeliz Acar, Mammadova (Dk. 68 Aliyeva), Peritan Bozdağ (Dk. 90+3 Nazlıcan Parlak), Mollayeva, Esra Manya, Jafarzade, Bakarandze

        Gol: Dk. 43 Ebru Topçu (Penaltıdan) (Türkiye)

        Sarı kart: Dk. 69 Aliyeva (Azerbaycan)

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