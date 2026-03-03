Canlı
        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Kadın Futbol Takımı, Malta'yı 3-0 mağlup etti - Futbol Haberleri

        A Milli Kadın Futbol Takımı, Malta'yı 3-0 mağlup etti

        A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki ilk maçında konuk ettiği Malta'yı 3-0 yendi. Millilere üç puanı getiren golleri Lexine Farrugia (kendi kalesine), Ebru Topçu ve Arzu Karabulut kaydetti.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 19:24
        Kadın Milliler, elemelere farklı başladı!

        A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki ilk maçında konuk ettiği Malta'yı 3-0 yendi.

        Ay-yıldızlılar, 7 Mart Cumartesi günü gruptaki ikinci maçında deplasmanda Kuzey İrlanda ile karşılaşacak.

        7. dakikada A Milli Kadın Futbol Takımı 1-0 öne geçti. Busem Şeker'in sol taraftan kullandığı kornerde ön direkteki Eda Karataş, topu kafayla arkaya doğru yolladı. Altıpas içinde Farrugia, yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi.

        17. dakikada Ebru Topçu'nun ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta Ece Türkoğlu, kaleye giden topu altıpas çizsigi önünde havalandırdı. Oluşan karambolde altıpas içinde meşin yuvarlakla buluşan Kader Hançar'ın şutunda Malta savunması, çizgi önünde yaptığı müdahaleyle golü önledi.

        27. dakikada Malta savunmasına yaptığı baskıyla orta alanda topu kapan Ece Türkoğlu'nun ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak, az farkla üsten auta çıktı.

        29. dakikada milli takım, farkı 2'ye çıkardı. Borg'dan topu kapan Kader Hançar, meşin yuvarlağı Ebru Topçu'ya bıraktı. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda top, yakın direğin dibinden ağlarla buluştu: 2-0

        36. dakikada Busem Şeker'in sol taraftan kullandığı kornerde topla buluşan Fatma Şakar'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunda kaleci D'Antuono, yakın direğin dibinden meşin yuvarlağı kurtardı.

        71. dakikada Selen Altunkulak'ın sağ kanattan ortasında topla buluşan Ece Türkoğlu'nun ceza sahası sol çaprazından vuruşunda kaleci D'Antuono, meşin yuvarlağı kurtardı.

        74. dakikada Ebru Topçu'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Busem Şeker, içeriye ortaladı. Altıpas çizgisi önündeki Selen Altunkulak'un vuruşunda kaleci D'Antuono, meşin yuvarlağı önledi.

        87. dakikada milli takım 3. golü buldu. İlayda Civelek'in sol kanattan ortasında altıpas çizgisi üzerindeki Arzu Karabulut'un bekletmeden vuruşunda top, ağlarla buluştu: 3-0

        Stat: Pendik

        Hakemler: Eugenia Gil Soriano, Silvia Fernandez, Estefania Benito Benito (İspanya)

        Türkiye: Selda Akgöz, Elif Keskin, Meryem Küçükbirinci, Eda Karataş, Fatma Şakar (Dk. 72 İlayda Civelek), Ebru Topçu, Halle Houssein (Dk. 78 Başak İçinözbebek), Busem Şeker, Ece Türkoğlu (Dk. 72 Miray Cin), Selen Altunkulak (Dk. 83 Arzu Karabulut), Kader Hançar (Dk. 83 Melike Öztürk)

        Malta: D'Antuono, Xuereb (Dk. 46 Lucia), Stefania Farrugia, Lipman, Flask, Sciberras (Dk. 62 Zammit), Lexine Farrugia (Dk. 78 Saliba), Borg (Dk. 89 Flannery), Carella (Dk. 62 Ayres), Bugeja, Maria Farrugia

        Goller: Dk. 7 Lexine Farrugia (Kendi kalesine), Dk. 29 Ebru Topçu, Dk. 87 Arzu Karabulut (Türkiye)

        Sarı kartlar: Dk. 16 Xuereb, Dk. 58 Sciberras, Dk. 72 Lipman, Dk. 90 Flask (Malta), Dk. 44 Kader Hançar (Türkiye)

