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        A Milli Kadın Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

        A Milli Kadın Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 17:58 Güncelleme: 07.11.2024 - 17:58
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        A Milli Kadınların, Uluslar Ligi'ndeki rakipleri
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        A Milli Kadın Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri İsviçre'nin Nyon şehrindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimiyle belli oldu.

        Kura çekiminin ardından Türkiye, B Ligi 2. Grup'ta İrlanda Cumhuriyeti, Slovenya ve Yunanistan'la eşleşti.

        Gruplarda ilk ve ikinci maçlar 19-26 Şubat 2025, üçüncü ve dördüncü maçlar 2-8 Nisan 2025, beşinci ve altıncı maçlar 28 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında oynanacak. B Ligi maçları sonucunda grup birincileri A Ligi'ne yükselecek.

        İkinciler, A Ligi'ni üçüncü sırada bitirecek takımlar ile play-off'ta karşılaşacak ve kazanan takımlar A Ligi'nde mücadele etme hakkına sahip olacak. Kaybedenler yoluna B Ligi'nde devam edecek.

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        B Ligi'ni en iyi 3. bitiren iki takım, C Ligi'ni in iyi ikinci sırada bitiren iki takımla play-off oynayacak. Kaybedenler yoluna C Ligi'nde devam edecek. B Ligi'nin en kötü 2 üçüncü takımı ve dördüncüler, C Ligi'ne düşecek.

        Bu arada B Ligi'ndeki diğer eşleşmeler şöyle:

        1 Grup: Polonya, Kuzey İrlanda, Bosna Hersek, Romanya

        3. Grup: Finlandiya, Sırbistan, Macaristan, Belarus

        4. Grup: Çekya, Ukrayna, Macaristan, Arnavutluk

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