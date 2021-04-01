2022 Dünya Kupası Eleme maçlarında Hollanda, Norveç ve Letonya’yla karşılaşan A Milli Takım’da 9 futbolcunun koronavirüse yakalanması kafalarda soru işareti yarattı. Başta İtalya olmak üzere dış basında da Türkiye Milli Takımı’nda çok sayıda Kovidli futbolcunun çıkmasının sebepleri sorgulandı. A Milli Takımımız'da bu kadar yüksek sayıda Kovid-19’a rastlanmasının arkasındaki gerçeğe ise Habertürk Spor ulaştı.

Süper Lig’de 30. hafta maçları tamamlandıktan hemen 1 gün sonra A Milli Takım, Riva’daki Hasan Doğan Tesisleri’nde toplandı. Kulüplerinden gelen futbolculara sabah saatlerinde Kovid-19 testleri yapıldı. Bu noktaya kadar prosedür olması gerektiği gibi uygulandı. Ancak yapılan testlerin sonuçları beklenmeden tüm oyuncuların bir araya getirilmesi, ihmalin başlangıcı oldu.

TEST SONUÇLARI BEKLENMEDEN YEMEK YENDİ, ANTRENMANA ÇIKILDI!

Sabah saatlerinde yapılan Kovid-19 testleri, laboratuvara gönderildi. Ancak sonuçlar gelmeden kadrodaki futbolcular önce kahvaltıda bir araya geldi. Ardından da takım halinde antrenmana çıkıldı. Test sonuçları geldiğinde ise artık çok geçti… 2 futbolcuda koronavirüse rastlanması diğer futbolcuları da temaslı hale getirdi. Devam eden günlerde yapılan testlerde Kovid-19 olan futbolcu sayısı artarak 9’a kadar ulaştı. Milli maçlar bittikten sonra kulüplerine dönen oyunculara yapılan test sonucunda pozitif vakalara rastlanınca, milli futbolcular izole edilerek 10 günlük karantina süreleri başlatıldı.