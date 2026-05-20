A Milli Takım Dünya Kupası Maç Takvimi: A Milli Takım Dünya Kupası rakipleri kim? Dünya Kupası maçları saat kaçta, hangi kanalda?
2026 FIFA Dünya Kupası için heyecan giderek artarken, A Milli Futbol Takımı da 24 yıl aranın ardından yeniden dünya sahnesinde boy göstermeye hazırlanıyor. Geniş ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken ay-yıldızlı ekip, açıklanacak maç takvimiyle birlikte futbolseverlerin yakın takibinde. İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası karşılaşmalarına dair merak edilen detaylar…
A MİİLİ TAKIM DÜNYA KUPASI MAÇLARI
A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasındaki maç programı şu şekilde:
14 Haziran 2026: Avustralya – Türkiye (07.00 TSİ)
20 Haziran 2026: Türkiye – Paraguay (06.00 TSİ)
26 Haziran 2026: Türkiye – ABD (05.00 TSİ)
A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI KADROSU
Kaleciler
Altay Bayındır
Ersin Destanoğlu
Mert Günok
Muhammed Şengezer
Uğurcan Çakır
Defans
Abdülkerim Bardakcı
Ahmetcan Kaplan
Çağlar Söyüncü
Eren Elmalı
Ferdi Kadıoğlu
Merih Demiral
Mert Müldür
Mustafa Eskihellaç
Ozan Kabak
Samet Akaydın
Yusuf Akçiçek
Zeki Çelik
Orta Saha
Atakan Karazor
Demir Ege Tıknaz
Hakan Çalhanoğlu
İsmail Yüksek
Kaan Ayhan
Orkun Kökçü
Salih Özcan
Aral Şimşir
Arda Güler
Forvet
Barış Alper Yılmaz
Can Uzun
Deniz Gül
İrfan Can Kahveci
Kenan Yıldız
Kerem Aktürkoğlu
Oğuz Aydın
Yunus Akgün
Yusuf Sarı