Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor A Milli Takım Dünya Kupası Maç Takvimi 2026: A Milli Takım Dünya Kupası rakipleri kim? Dünya Kupası maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım kadrosu

        A Milli Takım Dünya Kupası Maç Takvimi: A Milli Takım Dünya Kupası rakipleri kim? Dünya Kupası maçları saat kaçta, hangi kanalda?

        2026 FIFA Dünya Kupası için heyecan giderek artarken, A Milli Futbol Takımı da 24 yıl aranın ardından yeniden dünya sahnesinde boy göstermeye hazırlanıyor. Geniş ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken ay-yıldızlı ekip, açıklanacak maç takvimiyle birlikte futbolseverlerin yakın takibinde. İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası karşılaşmalarına dair merak edilen detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 17:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2026 FIFA Dünya Kupası yaklaşırken futbol dünyasında heyecan zirveye çıkıyor. A Milli Futbol Takımı ise 24 yıl sonra yeniden bu büyük organizasyonda sahne almaya hazırlanıyor. Zengin oyuncu havuzu ve iddialı kadrosuyla öne çıkan ay-yıldızlılar, açıklanması beklenen maç programıyla taraftarların odağında yer alıyor. İşte A Milli Takım’ın Dünya Kupası fikstürüne dair tüm merak edilenler…

        2

        A MİİLİ TAKIM DÜNYA KUPASI MAÇLARI

        A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasındaki maç programı şu şekilde:

        14 Haziran 2026: Avustralya – Türkiye (07.00 TSİ)

        20 Haziran 2026: Türkiye – Paraguay (06.00 TSİ)

        26 Haziran 2026: Türkiye – ABD (05.00 TSİ)

        3

        A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI KADROSU

        Kaleciler

        Altay Bayındır

        Ersin Destanoğlu

        Mert Günok

        Muhammed Şengezer

        Uğurcan Çakır

        Defans

        Abdülkerim Bardakcı

        Ahmetcan Kaplan

        Çağlar Söyüncü

        Eren Elmalı

        Ferdi Kadıoğlu

        Merih Demiral

        Mert Müldür

        Mustafa Eskihellaç

        Ozan Kabak

        Samet Akaydın

        Yusuf Akçiçek

        Zeki Çelik

        Orta Saha

        Atakan Karazor

        Demir Ege Tıknaz

        Hakan Çalhanoğlu

        İsmail Yüksek

        Kaan Ayhan

        Orkun Kökçü

        Salih Özcan

        Aral Şimşir

        Arda Güler

        Forvet

        Barış Alper Yılmaz

        Can Uzun

        Deniz Gül

        İrfan Can Kahveci

        Kenan Yıldız

        Kerem Aktürkoğlu

        Oğuz Aydın

        Yunus Akgün

        Yusuf Sarı

        4
        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 20 Mayıs 2026 (Malatya'da 5,6 Büyüklüğünde Deprem)

        Şi-Putin görüşmesi başladı. Putin Çin'de törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de gençleri ağırladı. Gençler 19 Mayıs'ta Anıtkabir'de. İsrail Sumud Filosuna saldırdı. Yunanistan Patriot'ları çekiyor. Arsenal 22 yıl sonra yeniden şampiyon. İran'ın ABD'ye misillemesi ne olur? Suriye'nin ba...
        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Netanyahu ne istersem onu yapacak
        Trump: Netanyahu ne istersem onu yapacak
        Meteorolojiden 11 ile "sarı" kodlu uyarı
        Meteorolojiden 11 ile "sarı" kodlu uyarı
        Bugün Ne Oldu? 20 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 20 Mayıs 2026'nın haberleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CANLI | HT Spor'un konuğu Ertuğrul Doğan
        CANLI | HT Spor'un konuğu Ertuğrul Doğan
        Sanal kumar iddiası! Kolonyayla yaşlı kadını yaktı!
        Sanal kumar iddiası! Kolonyayla yaşlı kadını yaktı!
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        İstanbul'da dev final!
        İstanbul'da dev final!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        "Allah ıslah etsin"
        "Allah ıslah etsin"
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        Oksijen maskeli Veliaht Prenses
        Oksijen maskeli Veliaht Prenses
        Malatya'da korkutan deprem!
        Malatya'da korkutan deprem!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        "İçimin yağları eridi"
        "İçimin yağları eridi"
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Konutta reel düşüş devam ediyor