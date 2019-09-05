A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü

Riva daki Hasan Do\u011fan Milli Tak\u0131mlar Kamp ve E\u011fitim Tesisleri nde teknik direkt\u00f6r \u015eenol G\u00fcne\u015f y\u00f6netimindeki antrenman\u0131n 20 dakikas\u0131 bas\u0131na a\u00e7\u0131k ger\u00e7ekle\u015ftirildi. Ay-y\u0131ld\u0131zl\u0131 ekipte sakatl\u0131\u011f\u0131 ge\u00e7en Ozan Tufan antrenman\u0131n tamam\u0131nda tak\u0131mla \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. Sakatl\u0131klar\u0131 s\u00fcren Dorukhan Tok\u00f6z, Okay Yoku\u015flu ve Naz\u0131m Sangare ise \u00e7al\u0131\u015fmada yer almad\u0131. Antrenmanda sol baca\u011f\u0131nda a\u011fr\u0131 hisseden Emre Bel\u00f6zo\u011flu bir s\u00fcre \u00e7al\u0131\u015fmaya ara verdi. \u015eenol G\u00fcne\u015f in de yan\u0131na gelerek durumunu sordu\u011fu Emre, daha sonra ise tak\u0131mla \u00e7al\u0131\u015fmaya devam etti. \u0130dman \u00f6ncesinde teknik direkt\u00f6r \u015eenol G\u00fcne\u015f ve yard\u0131mc\u0131s\u0131 Bayram Bekta\u015f, saha kenar\u0131nda bir s\u00fcre golc\u00fc futbolcu Cenk Tosun ile \u00f6zel olarak da g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc. \u0130dman\u0131n bas\u0131na a\u00e7\u0131k b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde futbolcular \u0131s\u0131nma ve pas \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdi. Antrenman\u0131n bas\u0131na kapal\u0131 b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde ise taktik \u00e7al\u0131\u015fma yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirtildi. Ay-y\u0131ld\u0131zl\u0131 ekip, Andorra kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131n\u0131n oynanaca\u011f\u0131 Vodafone Park ta yar\u0131n ak\u015fam ger\u00e7ekle\u015ftirece\u011fi antrenmanla haz\u0131rl\u0131klar\u0131n\u0131 tamamlayacak.