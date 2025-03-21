Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım kadrosunda değişiklik yapıldığını açıkladı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"UEFA Uluslar Ligi play-off turu ikinci maçında 23 Mart Pazar günü Macaristan ile deplasmanda karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Kamp boyunca çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Mert Günok ve Yunus Akgün'ün tedavilerinin Macaristan ile oynanacak rövanş maçına yetişmeyeceği tespit edildiğinden, iki millî futbolcumuzun aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi.

Ayrıca, savunma bölgesindeki oyuncularımızın sağlık durumu değerlendirmelerinin devam etmesi sebebiyle, İtalya'nın Palermo kulübünde forma giyen Rayyan Baniya da A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi.