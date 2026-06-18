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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası A Milli Takım, San Francisco’ya geldi

        A Milli Takım, San Francisco’ya geldi

        A Milli Futbol Takımı, Paraguay ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçı için San Francisco'ya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 00:01 Güncelleme:
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        A Milli Takım, San Francisco'ya geldi!

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00’da Bay Area Stadyumu’nda Paraguay ile karşılaşacak.

        Milliler müsabakanın oynanacağı San Francisco kentine geldi. Kamp merkezinin bulunduğu Arizona'daki Phoenix Sky Harbor Havalimanı'ndan havalanan uçakla, yaklaşık 2 saatlik yolculuğun ardından San Francisco’ya ulaşan ay-yıldızlıları, San Jose’de konaklayacağı otelin önünde taraftarlar karşıladı.

        Ayrıca milli futbolcu Kenan Yıldız da otel önündeki taraftarların yanına giderek imza dağıttı.

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