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A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düştü. İşte yeni rakipler

18.11.2018 - 01:44 | Güncelleme:

A Milli Takımımız, UFEA Uluslar B Ligi'ndeki son maçında Konya'da İsveç'e 1-0 mağlup oldu. Ay-yıldızlıların bu sonucun ardından C Ligi'ne düşmesi kesinleşti. C Ligi'ndeki format ve muhtemel rakipleri derledik...

  • 1 A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düştü. İşte yeni rakipler
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    UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 4. ve son maçında İsveç'e 1-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, C Ligi'ne düştü. Gruptaki son maçında İsveç'i konuk eden Türkiye, Andreas Granqvist'in 71. dakikada penaltıdan attığı gole engele olamadı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Ay-yıldızlılar, bu sonuçla grubu 3 puanla 3. ve son sırada bitirdi. A Milli Takım, C Ligi'nde mücadele edecek.

     

  • 2 A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düştü. İşte yeni rakipler
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    C LİGİ FORMATI NASIL? 

    Takımlar, 1 grup 3 ve 3 grup 4'er takıma ayrılacak. 4 grup birincisi, B Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi'nde D Grubu'na düşecek.

  • 3 A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düştü. İşte yeni rakipler
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    UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.

  • 4 A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düştü. İşte yeni rakipler
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    İRLANDA CUMHURİYETİ

  • 5 A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düştü. İşte yeni rakipler
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    GÜRCİSTAN

  • 6 A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düştü. İşte yeni rakipler
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    KUZEY İRLANDA

  • 7 A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düştü. İşte yeni rakipler
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    MACARİSTAN

  • 8 A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düştü. İşte yeni rakipler
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    YUNANİSTAN

  • 9 A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düştü. İşte yeni rakipler
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    BULGARİSTAN

  • 10 A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düştü. İşte yeni rakipler
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    KIBRIS RUM KESİMİ

  • 11 A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düştü. İşte yeni rakipler
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    NORVEÇ

  • 12 A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düştü. İşte yeni rakipler
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    KARADAĞ

  • 13 A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düştü. İşte yeni rakipler
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    ARNAVUTLUK

  • 14 A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düştü. İşte yeni rakipler
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    ROMANYA

  • 15 A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düştü. İşte yeni rakipler
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    İSRAİL

  • 16 A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düştü. İşte yeni rakipler
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    İSKOÇYA

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