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UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 4. ve son maçında İsveç'e 1-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, C Ligi'ne düştü. Gruptaki son maçında İsveç'i konuk eden Türkiye, Andreas Granqvist'in 71. dakikada penaltıdan attığı gole engele olamadı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Ay-yıldızlılar, bu sonuçla grubu 3 puanla 3. ve son sırada bitirdi. A Milli Takım, C Ligi'nde mücadele edecek.