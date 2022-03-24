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A Milli Takımımızın Portekiz maçı muhtemel 11'i

A Milli Takım, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası bileti alabilmek için ilk engel olan Portekiz ile karşı karşıya geliyor. Maç öncesi tüm gelişmeler ve muhtemel 11'ler burada...

  • 01
    Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? Milli takım muhtemel ilk 11...

    A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Porto'daki Dragao Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak. Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert düdük çalacak.
  • 02
    Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? Milli takım muhtemel ilk 11...

    A Milli Takım'da bu mücadele öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor. Portekiz'de ise Kovid-19 testi pozitif çıkan Pepe ile sakatlıkları bulunan Ruben Neves ve kaleci Anthony Lopes aday kadrodan çıkarıldı. Bu oyuncuların yerine Tiago Djalo, Vitinha ve kaleci Jose Sa kadroya dahil edildi.
  • 03
    Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? Milli takım muhtemel ilk 11...

    DÜNYA KUPASI YOLU

    Katar'da 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılmak için mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın önünde zorlu bir yol bulunuyor. Milli takımın ilk hedefi, tek maç eleme usulü oynanacak müsabakada Portekiz'i geçerek play-off finaline kalmak. Ay-yıldızlı ekip, play-off finaline kalması halinde İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle Konya'da karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Stadı'nda 29 Mart Salı günü yapılacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Milli takım bu maçı da kazanması halinde Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edecek.
  • 04
    Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? Milli takım muhtemel ilk 11...

    Öte yandan ay-yıldızlılar, Portekiz müsabakasının ardından Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetmesi halinde ise İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin mağlubu ile 29 Mart Salı günü Konya'da özel maçta karşılaşacak.
  • 05
    Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? Milli takım muhtemel ilk 11...

    KUNTZ İLE 5. MAÇ

    Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 5. maçına Portekiz karşısında çıkacak. Milli takım, Kuntz ile çıktığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken, rakip fileleri 11 kez havalandırıp, kalesinde ise 3 gol gördü. Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında deplasmanda Letonya'yı 2-1, üçüncü maçında da sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yendi. Milli takım Stefan Kuntz'la 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda çıktığı son maçta ise deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek play-off yarı finaline katılma hakkını elde etti.
  • 06
    Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? Milli takım muhtemel ilk 11...

    PORTEKİZ İLE 9. MAÇ

    A Milli Futbol Takımı, Portekiz ile 9. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke A milli takımları arasında bugüne dek yapılan 8 karşılaşmanın 2'sini Türkiye kazanırken, 6'sında ise Portekiz sahadan galibiyetle ayrıldı. 5'i resmi, 3'ü özel geride kalan 8 maçta Türkiye 8, Portekiz ise 16 gol attı. Türkiye, rakibi karşısındaki iki galibiyetini oynadığı ilk ve son maçta 3-1'lik sonuçlarla elde etti. Ay-yıldızlı ekip, Portekiz ile oynadığı son maçı kazandı. Portekiz'in başkenti Lizbon'da 2 Haziran 2012'de oynanan özel maçı Türkiye 3-1 kazandı. Milli takımın golleri Umut Bulut (2) ve Pepe'den (kendi kalesine) gelirken, Portekiz'in tek golünü Nani attı.
  • 07
    Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? Milli takım muhtemel ilk 11...

    MİLLİ TAKIMIMIZIN MUHTEMEL 11'İ

    Uğurcan
  • 08
    Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? Milli takım muhtemel ilk 11...

    Zeki
  • 09
    Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? Milli takım muhtemel ilk 11...

    Merih
  • 10
    Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? Milli takım muhtemel ilk 11...

    Serdar
  • 11
    Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? Milli takım muhtemel ilk 11...

    Çağlar
  • 12
    Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? Milli takım muhtemel ilk 11...

    Caner
  • 13
    Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? Milli takım muhtemel ilk 11...

    Cengiz
  • 14
    Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? Milli takım muhtemel ilk 11...

    Dorukhan
  • 15
    Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? Milli takım muhtemel ilk 11...

    Hakan
  • 16
    Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? Milli takım muhtemel ilk 11...

    Kerem
  • 17
    Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? Milli takım muhtemel ilk 11...

    Burak
  • 18
    Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? Milli takım muhtemel ilk 11...

    PORTEKİZ'İN MUHTEMEL 11'İ

    Patricio, Soares, Fonte, Danilo, Mendes, Carvalho, Guedes, Moutinho, Silva, Jota, Ronaldo

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