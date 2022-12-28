A Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır? A Sınıfı Ehliyet Nedir, Yaş Sınırı Var Mı ve Şartları Neler?

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Bir sürücü belgesi sahibi olmanın getirdiği bazı şartlar bulunmaktadır. Eğer motor kullanmak istiyorsanız o zaman A sınıfına ait ehliyet türüne sahip olmanız gerekir. Peki A sınıfı ehliyet almak zor mu? A sınıfı ehliyet kaç yaşında alınır?

A Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır?

Ehliyet sınıfları, 2016 senesinde getirilen yeni düzenleme nedeniyle 8’den 18’e çıkarılmıştır. Dolayısıyla sisteme pek çok yeni grup dahil edilmiştir ve kullanılabilen araç türü de değişmiştir. Böylece moped (M) ile otomatik sınıflar eklenmiştir. Eğer “A sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır” diye merak ediyorsanız bu sürücü belgesi bütün motor türlerini içerisinde barındırmaktadır. Eğer amacınız motor kullanmak ise A sınıfı sürücü belgesi almanız zorunlu bir durumdur. Ayrıca bu gruba ait ehliyeti olan bireyler M, A1 ve A2 sınıfına ait tüm araçları da kullanabilme hakkına sahiptir. Bu bağlamda motor ehliyeti ihtiyacı olanlar için oldukça faydalı bir ehliyet grubudur.

A Sınıfı Ehliyet Kaç Yaşında Alınır?

A sınıfı ehliyet şartları arasında ilk etapta karşınıza çıkan kural, belli bir yaş zorunluluğu olmaktadır. Bütün motor gruplarını kapsaması nedeniyle A sınıfı sürücü belgesine sahip olmak için 24 yaşınızı doldurmuş olmanız gerekecektir. Eğer 24 yaşınızı tamamladıysanız diğer koşulları yerine getirerek A sınıfı ehliyetinizi alabilirsiniz.

Fakat 24 yaşından küçük iseniz bu ehliyet türünü edinebilmek için minimum 2 senedir A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmanız gerekmektedir. Böylelikle A sınıfı ehliyete başvuru yapabilirsiniz. Tüm bunlara ek olarak “B sınıfı ehliyetim var A sınıfı ehliyet almak istiyorum” diyen vatandaşlar da A sınıfı sürücü belgesi için başvuruda bulunabilmektedir. Bu bireylerde ise 18 yaşını tamamlamış olma şartı aranmaktadır.

Bu ehliyet türünün zorunlu kıldığı diğer durumlar ise en az ilkokul mezunu olmak ve motor kullanmaya yönelik engel olabilecek herhangi bir sağlık problemine sahip olmamaktır. Sonuç olarak 24 yaşını bitirmiş, sağlıklı ve eğitim seviyesi en az ilkokul düzeyinde olan biriyseniz A sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapabilirsiniz.

A Sınıfı Ehliyet Almak Zor mu?

Bu kategoride ön plana çıkan koşul, A sınıfı ehliyet yaşı olmaktadır. Her ehliyet grubu için belirli bir yaş sınırlaması bulunur ve kategoriye göre değişkenlik gösterir. Örneğin; A2, B, BE, C1, C1E, G ve F ehliyet tipleri için belirlenen yaş sınırı 18 şeklindedir. Ancak 35 kW değeri üzeri olan 2-3 tekerlekli motorları dahil eden A sınıfı için ehliyet yaşı en az 24’tür. Bu durumda zorlayıcı olan tek tarafı yaşınızı doldurmanızı beklemek olabilir. 24 yaşınızı bitirmediyseniz bile 2 senelik A2 sınıfı ehliyete sahip olmanız halinde yukarıda bahsedilen istisnadan faydalanabilir ve yaş sınırını gözetmeden A sınıf sürücü belgesine kavuşabilirsiniz.

A Sınıfı Ehliyet Fiyatları

Bu sınıfa ait ehliyet, motor ehliyeti olarak bilinir ve A sınıfı ehliyeti fiyatları her kursa göre değişkenlik gösterebilmektedir. 2022 senesinin verilerine göre A sınıfı için harç ücreti 370,40 TL, değerli kağıt bedeli 280 TL, vakıf payı 65 TL’dir. Bu bağlamda resmi olarak toplamda 715,40 TL gibi bir maliyeti bulunmaktadır. Ancak üzerine ehliyet kurs fiyatları da eklenince oluşan masraf daha da artacaktır. Her kursun fiyatlandırma şekli de farklılık gösterebilir.