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Haberler Gündem B1 Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır? B1 Sınfıı Ehliyet Nedir, Yaş Sınırı Var Mı ve Nasıl Alınır?
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B1 sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır? B1 sınıfı ehliyet nedir, yaş sınırı var mı ve nasıl alınır?

Yeni ehliyet türlerinden biri olan B1 sınıfı sürücü belgesi, adından da anlaşılacağı üzere B sınıfı ehliyet türüne aittir. B sınıfı sürücü belgesi demek, belli bir kilo sınırında olan otomobil ve kamyonetlerin kullanılmasına imkan tanınması anlamına gelir.

B1 Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır? B1 Sınfıı Ehliyet Nedir, Yaş Sınırı Var Mı ve Nasıl Alınır?
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Genel olarak B sınıfı ile B1 sınıfı ehliyet birbiriyle karıştırılmaktadır. B sınıfı sürücü belgesi kendi içerisinde B, B1 ve BE olarak üç sınıfa ayrılmaktadır. Dolayısıyla B1 ehliyet aslında B sınıfına ait bir özel kategoridir. Peki B1 sınıfı ehliyet nedir?

B1 sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır? Bu kategorideki sürücü belgesi belirli bir sınıra kadar kamyonet, traktör, otomobil ve motorların kullanılmasını sağlar. B1 sınıfı sürücü belgesinin B sınıfından farklı olan en büyük özelliği, bu belgenin alınabilme yaşıdır.

Çünkü B sınıfı ehliyet için bu sınır 18 iken B1 sınıfı ehliyette ise asgari yaş 16’dır. Böylelikle 16 yaşını doldurmuş her birey B1 sınıf ehliyet sahibi olabilir. Aynı zamanda geçerlilik süresi de 10 yıldır.

B1 Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır?

Eğer B1 sınıfına ait bir sürücü belgesine sahipseniz bu ehliyetin sadece bir araç tipini kapsadığını bilmeniz gerekmektedir.

Dolayısıyla son derece özel ve kısıtlayıcı bir özelliği olduğu söylenebilir. Bu ehliyeti edindikten sonra motor gücü 15 kW’yi geçmeyen, net ağırlığı en fazla 400 kilogram olan (yük taşıyanlar için maksimum 550 kg) ve dört tekerleği olan araçların kullanımına izin verilmektedir. Ayrıca bu kilo hesaplanmasına göre elektrikle çalışan motorlar için elektrik bataryasının ağırlığı, kilo hesabına dahil edilmemektedir.

B1 Sınıfı Ehliyet Şartları

En merak edilen konulardan birisi de “B1 sınıfı ehliyet kaç yaşında alınır” sorusudur. B1 sınıfı sürücü belgesi her ne kadar B sınıfının bir alt türü olarak yer alsa da özel bir ehliyet çeşididir. Bu noktada yaş detayı ile ait olduğu ehliyet sınıfından ayrılmaktadır. 18 yaşını doldurmuş her birey B sınıfı ehliyet alabilmektedir. Ancak B1 sınıfı sürücü belgesi için 16 yaşını doldurmak yeterli olacaktır. Bu bağlamda B1 sınıfı ehliyet şartları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

  • Sürücü belgesinin süresiz olarak geri alınması gibi bir durumun olmaması
  • 16 yaşını doldurmuş olmak
  • Eğitim durumunun en az ilkokul seviyesinde olması

Eğer B1 sürücü belgesi sahibi olmak istiyorsanız başvuru evresinde bazı evraklar lazım olacaktır. Bu süreçte edinmeniz gereken belgeler ise şunlardır:

  • 2 adet biyometrik fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekir)
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Adli sicil kaydı
  • “Sürücü olur” adlı sağlık raporu

Her ehliyet sahibi olma aşamasında olduğu gibi B1 sınıfı sürücü belgelerinde de resmi sürücü kurslarına kayıt olunması gerekmektedir. Dolayısıyla bu kursun başarıyla tamamlanması ve hem yazılı hem de uygulamalı sınavlardan azami puanların alınmış olması gerekmektedir.

B1 Sınıfı Ehliyet Fiyatları

İçerik ve şartlar açısından B sınıfı ile arasında farklar olsa da B1 sınıfı ehliyet fiyatları için farklı bir düzenleme getirilmemiştir. 2022 yılına ait verilere göre B1 sınıfı için belirlenen ehliyet harcı 1.863,70 TL şeklindedir. Ehliyet harcının yanı sıra ödenmesi gereken bir başka ücret de değerli kağıt bedeli olmaktadır.

Burada bahsedilen şey ehliyet kart ücreti anlamına gelmektedir. Bu tutarın bedeli de 280 TL şeklindedir. Ehliyet fiyatlarında yatırılması gereken son etap ise hizmet bedeli olmaktadır. Bunun da karşılığı 65 TL’dir. Yani toplamına bakıldığı zaman B1 sınıf sürücü belgesi almak isteyen bir birey, sürücü kursu hariç 2.208.70 TL'lik bir bedel ödemelidir.

Haberi Hazırlayan : Kubra Corluk

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