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Haberler Gündem B Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır? B Sınıfı Ehliyet Nedir, Yaş Sınırı Var Mı ve Şartları Neler?
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B sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır? B sınıfı ehliyet nedir, yaş sınırı var mı ve şartları neler?

Türkiye’de ehliyetler farklı sınıflandırmalar içerisinde yer almaktadır. Tüm bu sınıflar A, B, C gibi çeşitli harflerle kategori edilmiştir. B sınıfı ehliyet türü ise vatandaşlar arasında en çok yaygın olan türdür. Peki B sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır? B sınıfı ehliyet kaç yaşında alınır?

B Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır? B Sınıfı Ehliyet Nedir, Yaş Sınırı Var Mı ve Şartları Neler?
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B sınıfı ehliyet tipi genel olarak bazı boylardaki otomobil ile traktörleri kullanma yetkisi sunar. Kısacası klasik otomobil kullanımı için gerekli olan sürücü belgesi türü B sınıfı ehliyet olmaktadır. Bu nedenle ülkemizde de oldukça popülerdir.

B Sınıfı Ehliyet Nedir?

Belirli bir uzunluğa ve ağırlığa sahip olan otomobilleri ve traktörleri sürmeye yarayan B sınıfı ehliyetin B1 sınıfı denilen alt türü de bulunmaktadır. B sınıfı ehliyet ile M, B1 ve F sınıfında yer alan tüm araçlarla trafiğe çıkılmasına olanak sağlanmıştır. Yeni kanunla beraber Türkiye’deki ehliyet kullanım süresi de artık belirli bir yıl sayısına bağlı hale gelmiştir. Dolayısıyla B sınıfı ehliyetin geçerlilik süresi de 10 sene şeklindedir.

Bununla beraber merak edilen bir diğer konu da “B sınıfı ehliyet kaç yaşında alınır” sorusudur. Bu sürücü belgesine sahip olmak için gerekli olan minimum yaş sınırı 18’dir. Yani kişinin 18 yaşını doldurmuş olması gerekir. B sınıfı ehliyet için herhangi bir tecrübe şartı belirlenmemiştir. Ancak bu ehliyet tipinin maksimum yük ağırlığı ise 4250 kg şeklindedir. Her sürücü belgesi için birtakım koşullar getirilmiştir. B sınıfı ehliyet başvuru sürecinde gerekenler şu şekilde sıralanmıştır:

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Adli sicil kağıdında yer alan sabıka kaydı
  • 18 yaşını bitirmiş olmak
  • Güncel 2 tane biyometrik fotoğraf
  • Uzman doktor ya da aile hekimi tarafında verilmiş sağlık raporu
  • Ehliyetin süresiz bir şekilde geri alınmamış olması
  • Öğrenim belgesi ya da diploma

Her vatandaş gerekli şartları sağlayıp bu belgeleri edinerek bir sürücü kursuna başvuruda bulunabilir ve ehliyet sürecini başlatabilir. Ardından kurs eğitimini başarı ile tamamlaması ve uygulamalı sınavı geçmesi gerekir. Böylelikle B sınıfı ehliyetini almaya hak kazanacaktır.

B Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır?

Pek çok aracı kapsayan B sınıfı ehliyet sayesinde kullanılabilecek araçlar aşağıdaki gibidir.

  • Kamyonet
  • Traktör
  • Düz vites otomobil
  • Motor bisiklet
  • Kamyonet

Tüm bunlara bakıldığında aslında traktör F sınıfında, motor bisiklet ise moped olarak M sınıfında yer alır. Ancak B sınıfı ehliyetin en büyük avantajlarından biri de bu iki kategorideki araçları da kapsamasıdır. Dolayısıyla eğer B grubuna ait sürücü belgeniz varsa herhangi bir ek işleme gerek duymadan bu araçları da kullanabilmeniz mümkündür.

B Sınıfı Ehliyetle Kullanılan Motorlar

Bu sürücü belgesi için motor kullanımına olanak tanınmamıştır. Bu nedenle B sınıfı ehliyetle kullanılan motorlar diye bir tabir bulunmamaktadır. Bunun için motorlar dahilinde belirlenmiş A sınıfı ehliyetin alınması gerekir. B sınıfında trafiğe çıkılan motorlar ise sadece motor bisikletler olabilir.

B Sınıfı Ehliyet Ücretleri

Eğer ilk kez B sınıfı sürücü belgesi alacaksanız yatırmanız gereken birtakım ücretler mevcuttur. Bu bağlamda ehliyet harcı, kart ücreti ve hizmet bedeli B sınıfı ehliyet ücretleri dahilinde yer alır. Sürücü kursları için belirlenmiş tek bir fiyat olmamakta, çünkü her kursa göre fiyat sistemi değişmektedir. Ancak B sınıfı ehliyet harcı için 2022 yılında belirlenmiş tutar 1.116,90 TL şeklindedir. B sınıfı ehliyet fiyatlarına, diğer kalemler ile birlikte kaydolmayı tercih edeceğiniz sürücü kursunun masrafları da eklenince bu tutardan çok daha fazla bir miktar ortaya çıkacaktır.

B Sınıfı Ehliyet 6 Teker Araç Kullanabilir mi?

Herhangi bir tekerlek sınırı bulunmayan B sınıfı sürücü belgesinde teker sayısı önemsizdir. Bu nedenle “B sınıfı ehliyet 6 teker araç kullanabilir mi” sorusunun cevabı evet olacaktır. Burada önemli olan sadece aracın ağırlığı ile cinsidir.

Haberi Hazırlayan : Kubra Corluk

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