A1 boyutu nedir? A1 kağıt boyutu kaç cm, piksel ve ınç?

A1 boyutu, 594 mm x 841 mm (yaklaşık 23,4 inç x 33,1 inç) ölçülerindedir. Bu boyut, A0 boyutunun yarısı ve A2 boyutunun iki katıdır. Kağıt boyutları arasındaki bu mantıksal ilişki, her bir A boyutunun bir önceki boyutun yarısına eşit olması prensibine dayanır.

A1 Boyutu Nedir?

"A1 boyutu" terimi kağıt boyutları için kullanılır ve uluslararası standartlara göre belirlenmiş bir ölçüdür. A1 boyutu, ISO 216 standardına göre, metrik sistemde 594 mm × 841 mm (23.4 in × 33.1 in) ölçülerine sahip büyük bir kağıt boyutudur. Bu boyut posterler, afişler veya büyük boyutlu grafikler için kullanılır. A1 boyutu, ISO 216'nın diğer standart kağıt boyutları ile uyumlu olacak şekilde belirlenmiştir; bu standart, A0'dan (en büyük) A10'a (en küçük) kadar birçok farklı boyut içerir. Peki, A1 boyutu nedir? A1 kağıt boyutu kaç cm?