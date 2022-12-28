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Haberler Gündem A1 Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır? A1 Sınıfı Sürücü Belgesi Ehliyeti Kaç Yaşında Alınır ve Şartlar Neler?
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A1 sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır? A1 sınıfı sürücü belgesi ehliyeti kaç yaşında alınır ve şartlar neler?

Hangi aracı kullanacak olursanız olun muhakkak o araca özel bir ehliyete sahip olmanız gerekmektedir. Bu anlamda farklı ehliyet sınıfları bulunmaktadır. Motor için ayrı, kamyonet için ayrı sınıflandırmalar bulunmaktadır. A1 sınıfı ehliyetler ise motor grubuna dahil edilmiştir.

A1 Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır? A1 Sınıfı Sürücü Belgesi Ehliyeti Kaç Yaşında Alınır ve Şartlar Neler?
HABERTURK.COM

İlk defa motosiklet ehliyeti almayı planlıyorsanız öncelikli olarak hangi sınıf sürücü belgesini almanız gerektiğini öğrenmelisiniz. Çünkü her araç türüne göre farklı bir ehliyet türü tayin edilmiştir. Bunlardan biri de A1 sınıfı ehliyettir. Peki detaylarına bakacak olursak A1 sınıfı ehliyet nedir? A1 sınıfı ehliyet hangi araçları kullanılır?

A1 Sınıfı Ehliyet Nedir?

Motosiklet ehliyeti için 2, 3 veya 4 tekerlekli motosiklet ehliyetleri arasından birini seçmeniz gerekmektedir. Bunlar toplamda beş sınıfa ayrılmıştır. 2 ve 3 tekerlekli motosikletler için belirlenmiş sürücü belgesi tipi ise A1 sınıfı ehliyettir. Bu bağlamda yetkili kurumlar tarafından verilen bu ehliyet türü, karayolu üzerinde kullanılan motorlu ya da motorsuz araçların idare edilmesine imkan verir. Dolayısıyla resmi bir belge olup kimlik görevi görür.

A1 Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır?

Kullanmak istediğiniz araçlara göre hangi sınıfa ait ehliyeti almanız gerektiğine karar vermeniz gerekir. Çünkü her ehliyet grubu için çeşitli şartlar aranmaktadır. Örnek olarak A sınıfı ehliyetlerde 24 yaşını doldurmuş olma ya da 2 senelik A2 sürücü belgesine sahip olma koşulu mevcuttur. A1 sınıfı ehliyet sahibi olmanız durumunda sadece 2 ve 3 tekerlekli araçlar kullanılabilmektedir.

2 tekerlekli olanların en fazla 11 kW, 3 tekerlekli motorların ise 15 kW gücünde olması gerekmektedir. Dolayısıyla 15 kW gücün üzerinde olan hiçbir araç A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılamaz.

2 ve 3 tekerlekli de silindir hacmi maksimum 125 santimetreküp olan sepetli ya da sepetsiz motosiklet kullanıcıları için geçerli olmaktadır. Eğer “A1 sınıfı ehliyet kaç cc motor kullanır” diye merak ediyorsanız bu gruba ait araçların motor gücü en fazla 125 cc olmalıdır. A1 sınıfı ehliyetin avantajı ise bu ehliyete sahip kişilerin M sınıfındaki bütün araçları kullanabilmesidir.

A1 Sınıfı Ehliyet Kaç Yaşında Alınır?

Kullanıcılar tarafından en çok aratılan sorgulardan biri de “A1 sınıfı ehliyet kaç yaşında alınır” sorusudur. A1 sınıfı sürücü belgesi alabilmek için belirlenen yaş sınırı 16’dır. 16 yaşını doldurmamış olmanız halinde bu ehliyete sahip olmanız mümkün değildir.

Yaş kuralını yerine getiriyorsanız ardından diğer başvuru şartlarını da karşılıyor olmanız gerekir. Böylece istediğiniz sürücü kursuna kayıt yaptırabilir ve A1 sürücü belgesi için işlemlerinizi başlatabilirsiniz. A1 sınıfı ehliyet için oluşturulmuş şartların hepsi şu şekilde sıralanabilir:

  • Eğitim seviyesinin en az ilkokul olması
  • Ehliyet almanıza engel olan bir sağlık probleminin olmaması
  • Sürücü belgenizi süresiz bir şekilde kaybetmemiş olmak

A1 Sınıfı Ehliyet Nasıl Alınır?

Gerekli şartları sağladıktan sonra en çok merak edilen konu ise “A1 sınıfı ehliyet nasıl alınır” ifadesidir. A1 sınıfı ehliyet almanın ilk etabı resmi kurumlarca hazırlanan sınava girerek başarılı olmaktır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen sınav tarihleri her sene farklılık gösterebilmektedir.

Başvuru sürecinde öğrenim durumunuzu gösteren belgenin fotokopisi, 1 adet biyometrik güncel fotoğraf ve sağlık raporunu yanınızda götürmeniz gerekmektedir. Yazılı sınavı geçtikten sonra başlayan kurs sürecinin son etabında direksiyon sınavına girilmektedir. Bu sınavdan başarılı olmanız halinde sürücü belgesi için gerekli işlemler başlatılmış olur.

A1 Sınıfı Ehliyet Fiyatları

Ehliyet için ödenmesi gereken tutar her sene farklılık göstermektedir. A1 sınıfı ehliyet alırken kurs fiyatları, direksiyon sınav ücreti, harç ve kart ücreti gibi masraflar ortaya çıkmaktadır. Sürücü kursu fiyatları anlaşmalı olduğunuz kuruma göre değişebilmektedir. Dolayısıyla bu konuda net bir fiyat vermek mümkün olmayacaktır. Ancak harç ücreti, değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı ile beraber A1 sınıfı ehliyet fiyatları için totalde 715,40 TL şeklinde bir tutar ortaya çıkmaktadır. Bu veriler 2022 senesine göre olmakta olup sürücü kursu maliyetinin eklenmemiş halidir.

İlk defa motosiklet ehliyeti almayı planlıyorsanız öncelikli olarak hangi sınıf sürücü belgesini almanız gerektiğini öğrenmelisiniz. Çünkü her araç türüne göre farklı bir ehliyet türü tayin edilmiştir. Bunlardan biri de A1 sınıfı ehliyettir. Peki detaylarına bakacak olursak A1 sınıfı ehliyet nedir? A1 sınıfı ehliyet hangi araçları kullanılır?

A1 Sınıfı Ehliyet Nedir?

Motosiklet ehliyeti için 2, 3 veya 4 tekerlekli motosiklet ehliyetleri arasından birini seçmeniz gerekmektedir. Bunlar toplamda beş sınıfa ayrılmıştır. 2 ve 3 tekerlekli motosikletler için belirlenmiş sürücü belgesi tipi ise A1 sınıfı ehliyettir. Bu bağlamda yetkili kurumlar tarafından verilen bu ehliyet türü, karayolu üzerinde kullanılan motorlu ya da motorsuz araçların idare edilmesine imkan verir. Dolayısıyla resmi bir belge olup kimlik görevi görür.

A1 Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır?

Kullanmak istediğiniz araçlara göre hangi sınıfa ait ehliyeti almanız gerektiğine karar vermeniz gerekir. Çünkü her ehliyet grubu için çeşitli şartlar aranmaktadır. Örnek olarak A sınıfı ehliyetlerde 24 yaşını doldurmuş olma ya da 2 senelik A2 sürücü belgesine sahip olma koşulu mevcuttur. A1 sınıfı ehliyet sahibi olmanız durumunda sadece 2 ve 3 tekerlekli araçlar kullanılabilmektedir. 2 tekerlekli olanların en fazla 11 kW, 3 tekerlekli motorların ise 15 kW gücünde olması gerekmektedir. Dolayısıyla 15 kW gücün üzerinde olan hiçbir araç A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılamaz. 2 ve 3 tekerlekli de silindir hacmi maksimum 125 santimetreküp olan sepetli ya da sepetsiz motosiklet kullanıcıları için geçerli olmaktadır. Eğer “A1 sınıfı ehliyet kaç cc motor kullanır” diye merak ediyorsanız bu gruba ait araçların motor gücü en fazla 125 cc olmalıdır. A1 sınıfı ehliyetin avantajı ise bu ehliyete sahip kişilerin M sınıfındaki bütün araçları kullanabilmesidir.

A1 Sınıfı Ehliyet Kaç Yaşında Alınır?

Kullanıcılar tarafından en çok aratılan sorgulardan biri de “A1 sınıfı ehliyet kaç yaşında alınır” sorusudur. A1 sınıfı sürücü belgesi alabilmek için belirlenen yaş sınırı 16’dır. 16 yaşını doldurmamış olmanız halinde bu ehliyete sahip olmanız mümkün değildir. Yaş kuralını yerine getiriyorsanız ardından diğer başvuru şartlarını da karşılıyor olmanız gerekir. Böylece istediğiniz sürücü kursuna kayıt yaptırabilir ve A1 sürücü belgesi için işlemlerinizi başlatabilirsiniz. A1 sınıfı ehliyet için oluşturulmuş şartların hepsi şu şekilde sıralanabilir:

  • Eğitim seviyesinin en az ilkokul olması
  • Ehliyet almanıza engel olan bir sağlık probleminin olmaması
  • Sürücü belgenizi süresiz bir şekilde kaybetmemiş olmak

A1 Sınıfı Ehliyet Nasıl Alınır?

Gerekli şartları sağladıktan sonra en çok merak edilen konu ise “A1 sınıfı ehliyet nasıl alınır” ifadesidir. A1 sınıfı ehliyet almanın ilk etabı resmi kurumlarca hazırlanan sınava girerek başarılı olmaktır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen sınav tarihleri her sene farklılık gösterebilmektedir. Başvuru sürecinde öğrenim durumunuzu gösteren belgenin fotokopisi, 1 adet biyometrik güncel fotoğraf ve sağlık raporunu yanınızda götürmeniz gerekmektedir. Yazılı sınavı geçtikten sonra başlayan kurs sürecinin son etabında direksiyon sınavına girilmektedir. Bu sınavdan başarılı olmanız halinde sürücü belgesi için gerekli işlemler başlatılmış olur.

A1 Sınıfı Ehliyet Fiyatları

Ehliyet için ödenmesi gereken tutar her sene farklılık göstermektedir. A1 sınıfı ehliyet alırken kurs fiyatları, direksiyon sınav ücreti, harç ve kart ücreti gibi masraflar ortaya çıkmaktadır. Sürücü kursu fiyatları anlaşmalı olduğunuz kuruma göre değişebilmektedir. Dolayısıyla bu konuda net bir fiyat vermek mümkün olmayacaktır. Ancak harç ücreti, değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı ile beraber A1 sınıfı ehliyet fiyatları için totalde 715,40 TL şeklinde bir tutar ortaya çıkmaktadır. Bu veriler 2022 senesine göre olmakta olup sürücü kursu maliyetinin eklenmemiş halidir.

Haberi Hazırlayan : Kubra Corluk

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