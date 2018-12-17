A101 15-21 Aralık Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak?

A101 15-21 Aralık aktüel ürünler listesi yayınlandı. Birbirinden farklı ürün seçeneğinin sunulduğu A101 kataloğun gıda ürünlerinde ve temizlik malzemelerinde indirimler dikkat çekiyor. Özellikle de indirim gününü bekleyenler için mutfak araç gereçlerinde bir çok üründe indirim var. İşte, A101 15-21 Aralık Aktüel ürünler listesi...