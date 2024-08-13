A101 15 Ağustos 2024 aktüel kataloğu: A101'de bu hafta jet ski, tiny house, karavan ve moped var!
A101'e bu hafta seyahat tutkunları için birçok ürün geliyor. A101'in 15 Ağustos 2024 tarihli aktüelinde jet ski, tiny house, karavan ve elektrikli moped satışa çıkıyor. Bunun yanı sıra küçük ev aletleri, mutfak gereçleri gibi farklı ürünler de var. İşte, 15 Ağustos 2024 A101 aktüel kataloğu...
A101 zincir marketlerinde 15 Ağustos'tan sonra jet ski, tiny house, karavan ve elektrikli moped satışa çıkıyor. Öte yandan beyaz eşya, küçük ev aletleri, mutfak gereçleri, televizyon ve çeşitli gıda ve hijyen ürünleri de raflardaki yerini alacak. İşte, 15 Ağustos 2024 A101 aktüel kataloğu...
A101 15 AĞUSTOS 2024 AKTÜE KATALOĞU
Kawasaki STX 160X Jet Ski 649.000 TL
Kawasaki STX 160 Jet Ski 599.000 TL
Escamp 6500 Flat Tiny House 449.000 TL
Erba Karavan 4.00 Çekme Karavan 239.000 TL
APEC APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped Koyu Gri 59.990 TL
Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 175 TL
Masa Örtüsü 140x140 cm 59 TL
Silk & Blue Baskılı Yarım Kollu Kadın Şort Takımı 179 TL
4 Fonksiyonlu Askılı Duş Seti 65 TL
Philips 40' Full HD Led Smart Tv 10.9999 TL
Onvo 42' Full HD Android 13 Smart Led Tv 6.999 TL
Samsung 58' 4K Crystal UHD Tv 22.999 TL
Omix X15 Cep Telefonu 4.999 TL
Lenovo K3 Plus Bluetooth Speaker 399 TL
Piranha Portatif Kablosuz Hoparlör 399 TL
29 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 5.899 TL
SEG NF 4631 No-Frost Buzdolabı 13.999 TL
Arzum AR4070 Cleancompact Cyclone Süpürge 2.999 TL
Fantom Carbon DC1000 Dik Süpürge Siyah 1.399 TL
Philips HD9252/90 Airfryer Fritöz 2.699 TL
Paşabahçe altılı su bardağı 90 TL
Kek kalıbı ve fırın tepsisi çeşitleri 219 TL
Motivasyon matarası 179 TL
Mini metal el aletleri 35 TL