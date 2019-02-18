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A101 16-22 Şubat 2019 aktüel ürünleri geçtiğimiz günlerde A101 mağazalarında satışa çıktı. İndirim takipçileri kampanyalı ürünlerden yararlanmanya başladı. 16-22 Şubatta A101'de 10 TL ve üzeri alışverişinizde 100'lü siyah çay 9,95 TL, birşah kaymaklı yoğurt 6,95 TL. Daha bir çok üründe indirimler var. İşte A101 16-22 Şubat 2019 Aktüel ürünler kataloğu...

Dr. Oetker krem şanti 7,75 TL

Banvit piliç döner 4,95 TL

Pınar ayran 1,5L 5,95 TL

Ülker napoliten sütlü çikolata 1,90 TL

Olips mentol ve okaliptüs aromalı sert şeker 1,45 TL

Bendo çorum mantısı 4,45 TL

Cif krem lavabo ve fayans temizleyici çeşitleri 8,90 TL