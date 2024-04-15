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        Haberler Ekonomi Alışveriş A101 18 Nisan 2024 aktüel: A101'e scooter ve beyaz eşya geliyor! A101'de bu hafta neler, hangi indirimli ürünler var? - Alışveriş Haberleri

        A101'e scooter ve beyaz eşya geliyor! İşte 18 Nisan Perşembe A101 aktüel kataloğu

        A101 18 Nisan Perşembe 'Aldın Aldın' aktüel kataloğu yayınlandı. Bu hafta A101'e scooter, beyaz eşya, televizyon, mutfak gereçleri, koltuk, katlanabilir yatak gibi birçok ürün geliyor. İşte, 18 Nisan 2024 A101 'Aldın Aldın' kataloğu ve indirimli ürünler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 08:42 Güncelleme: 15.04.2024 - 08:42
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        A101 18 Nisan 2024 aktüel... A101'e, 18 Nisan 2024 tarihinden itibaren birçok ürün geliyor. Bu hafta tüm şubelerde elektronik aletler, scooter, beyaz eşya, küçük ev aletleri gibi yüzlerce ürün raflarda yerini alacak. İşte, 18 Nisan Perşembe 2024 A101 'Aldın Aldın' aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi...

        2

        APEC 150 cc Maxi Scooter 64.990 TL

        3

        Samsung Cyclone Elektrikli Süpürge 3.299 TL

        Arzum Violet Epilasyon Cihazı 499 TL

        Akel Gözleme ve Katmer Sacı 799 TL

        Flavel Stick 2in1 Dik Süpürge 999 TL

        Aprilla 5 Başlıklı Saç Kurutma ve Şekillendirme Seti 749 TL

        Aprilla Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 459 TL

        Aprilla Saç Kurutma Makinesi 399 TL

        Aprilla Su Dalgası Maşası 459 TL

        Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 649 TL

        Kiwi Standlı Şarjlı Su Pompası 249 TL

        Kiwi Otomatik Baharat Öğütücü 199 TL

        4

        Katlanır Metal Karyola Seti 3.299 TL

        Taida İkili Katlanır Mekanizmalı Yataklı Uzanma Koltuğu 5.299 TL

        5

        Vestel V Tab Z1 A Tablet 3.999 TL

        Hi-Level 50' 4K Ultra HD Smart Tv 10.999 TL

        Toshiba 43' Full HD Smart Tv 9.999 TL

        JVC 40' Full HD Smart Led Tv 8.999 TL

        Onvo 32' HD Ready Uydu Alıcılı Led Tv 4.199 TL

        Omix X600 Cep Telefonu 4.999 TL

        Mipa M25 Cep Telefonu 3.999 TL

        Botech 4K UHD Android Tv Box 1.699 TL

        6

        Kiwi 3 Musluklu Su Sebili 3.799 TL

        Flavel Büro Tipi Buzdolabı 4.999 TL

        SEG Mekanik Silindirik Termosifon 65 L 4.299 TL

        SEG No-Frost Buzdolabı 12.999 TL

        7

        Luminarc Tek Fiyat Tabak & Kase 39,90 TL

        Paşabahçe Petite Kapaklı Servis Tabağı 179 TL

        Dekoratif Cam Karaf 89,90 TL

        Dönen Bambu Sunum Tablası 149 TL

        Renkli Cam Kase 39,90 TL

        Borosilikat Bardak ve Pipet Seti 6 Parça 99,90 TL

        Desenli Seramik Pasta Tabağı 32,50 TL

        8

        Kadife Kaymaz Salon Halısı 5m2 799 TL

        Kadife Kaymaz Salon Halısı 3m2 499 TL

        Lila Örme Pano Perde 290x250 cm 239 TL

        Lila Pileli Perde 290x250 cm 399 TL

        Lila Güneşlik Perde 250x210 cm 199 TL

        Koltuk Örtüsü 170x210 cm 119 TL

        9

        12V Akülü Araba 5.999 TL

        12 Jant Bisiklet 999 TL

        Triathlon Dart Seti 179 TL

        Triathlon Işıklı Scooter 499 TL

        Oyuncak Fileli Pota 115 TL

        10

        Cem Nero Karnıyarık Tencere 329 TL

        Cem Nero Derin Tencere 329 TL

        Cem Nero Tava 179 TL

        Döküm Kek Kalıbı 279 TL

        Brita Aluna XL Flitreli Sürahi 479 TL

        Brita Maxtra Pro All-in 1 Sürahi Filtresi 2'li 249 TL

        Metal Sporcu Matarası 159 TL

        Katlanabilir Rende 64,90 TL

        Sunum Tepsisi 14.90 TL

        Saklama Kabı 3'lü Set 59,90 TL

        11

        Çocuk terliği 69.90 TL

        Bayan çizgli sauna terliği 89.90 TL

        Bay kalan taban fitilli terlik 119 TL

        12
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