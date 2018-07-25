A101 Aktüel ürünler kataloğunda bu hafta da birbirinden özel pek çok ürün indrimli fiyatıyla dikkat çekiyor. A101 kataloğunda tüm dikkatleri üstüne çeken ürünler ise Samsung 55 inç UHD Smart Kavisli Led TV ile Xiaomi Redmi 5 cep telefonu. Pek çok teknoloji ürününün yanında ev gereçleri, gıda ve tekstil ürünleri de tüketici tarafından büyük ilgi görecek. 26 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu haberimizde.

26 TEMMUZ A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Samsung 55MU7350 55” UHD smart LED TV

Xiaomi Redmi 5 cep telefonu

Mi Band 2 akıllı bileklik

Black+Decker 6-650 avuç taşlama

Attlas tırpan

Attlas darbeli matkap

Felix yağ ölçerli dijital baskül

Aprilla ATR-7003 kulak & burun kılı kesme makinesi

Sinbo SSM-2530 tost makinesi

Sinbo SHB-3102 el blender seti

Kiwi KCM-7510 elektrikli cezve

4 Raflı çok amaçlı dolap

4 basamaklı merdiven

Oyuncaklar ve çeşitli mutfak ürünleri

Diğer ürünler ve fiyatları için aşağıdaki kataloğu inceleyebilirsiniz...

A101 26 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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