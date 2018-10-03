A101 aktüel ürünler kataloğunda 4 Ekim'den itibaren A101 raflarında olacak ürünler sıralandı. Birbirinden özel ürünlerde uygun fiyat fırsatı sunulan A101'de, Elton 40" uydu alıcılı smart led TV, King elektrikli dik süpürge, blender seti ve mini tost makinesi uygun fiyatlarla dikkatleri çekerkiyor. Sunny marka su ısıtıcının yanında Seg marka derin dondurucu, ev tekstili ürünleri, mutfak gereçleri ve gıda ürünleri de yine ilgi görecek ürünler arasında yer alıyor. 4 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu haberimizde.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ - 4 EKİM

Elton 40 inch uydu alıcılı smart LED TV 1299 TL

King clean Star elektrikli dik süpürge 99,95 TL

King Komple blender seti 119,95 TL

King gurme Mini tost makinesi 55 TL

Vestel LED ampul 6,95 TL

Sunny Sierra çelik su ısıtıcı 45 TL

Lisanslı tek kişilik nevresim seti 39,95 TL

Lisanslı kırlent 9,95 TL

Lisanslı tek kişilik çarşaf seti 24,95 TL

Lisanslı halı 34,95 TL

Lisanslı yatak örtüsü tek kişilik 29,95 TL

Lisanslı Masa örtüsü 12,95 TL

Lisanslı çift kişilik nevresim seti 49,95 TL

Lisanslı bayan uzun kollu pijama takımı 24,95 TL

Lisanslı kız ve erkek uzun kollu pijama takımı 16,95 TL

Lisanslı kız erkek çocuk uzun kollu tişört 11,95 TL

Lisanslı erkek çocuk atlet 5,95 TL

Lisanslı kız çocuk atlet 5,95 TL

Lisanslı erkek çocuk boxer 4,95 TL

Lisanslı kız / erkek çocuk soket çorap ikili 3,95 TL

Lisanslı kız çocuk slip ikili 4,95 TL

Lisanslı kız erkek çocuk bornoz 24,95 TL

Lisanslı bayan bornoz 39,95 TL

Lisanslı banyo havlusu 16,50 TL

4 Kapaklı bölmeli çok amaçlı dolap 165,00 TL

4 kapaklı çok amaçlı dolap 85,00 TL

Çift kapaklı balık tavası 45 TL

Dikdörtgen kapaklı tencere 22,50 TL

Dikdörtgen yuvarlak tepsi 4,95 TL

Metal ekmeklik 29,95 TL

Pipetli bardak 4,95 TL

Detoks matarası 8,50 TL

No frost saklama kabı 5,50 TL

Badya set üçlü 5,95 TL

Mini Soyacak çeşitleri 2,50 TL

Rooc bıçak çeşitleri 4,50 TL

Gülen yüzlü kavanoz 2,50 TL

Gülen yüzlü bardak 1,95 TL

LAV kilitli cam saklama kabı 7,50 TL

Plastik ürünler Karma 1,50 TL

Vakumlu paslanmaz silikon kaplama ürünler 9,95 TL

Plastik ürünler 1,50 TL

Manuel doğrayıcı 24,95 TL

4 EKİM A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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